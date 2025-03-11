Trend Galeri Trend Yaşam Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam geleceği merak konusu olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu. Bunun sonrasında emeklilerin bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağıyla ilgili dikkat çeken tarih açıklandı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2025 20:55 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 20:55
Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği bayram ikramiye tutarını açıkladı. Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin TL ikramiye verilecek. Geçen yıl dini bayramlarda emeklilere 3'er bin TL ödenmişti.

Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantılarda Hazine ve Maliye yönetiminin bütçe dengelerinin korunması yönündeki hassasiyeti de göz önünde bulundurularak alternatifli bir çalışma sunuldu.

Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

İlk değerlendirmelerde emeklilere bayram ikramiyesi olarak 500 TL'lik bir artış verilmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu uygun bulmadı ve emeklileri az da olsa rahatlatacak bir rakam üzerinde çalışılmasını istedi.

Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

BAYRAM İKRAMİYELERİ 27-28 MART'TA

Bu çalışma sonucunda 15 bin 880 emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL'lik artışla 4'er bin TL ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun için torba yasaya bir teklif eklenecek. Önümüzdeki hafta kanun teklifi yasalaştırılırsa emekliler, 27-28 Mart'a denk gelen Perşembe ve Cuma günü, ikramiyelerini almış olacaklar.