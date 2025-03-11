Trend Galeri Trend Yaşam Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

Emekli bayram ikramiyesine zam! Ödeme takvimi belli oldu! İşte 4A,4B,4C tahsis numarasına göre hesaplara yatacak tarih

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam geleceği merak konusu olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu. Bunun sonrasında emeklilerin bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağıyla ilgili dikkat çeken tarih açıklandı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...