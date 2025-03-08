Trend Galeri Trend Yaşam Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini merak eder oldu. Bayram ikramiyesi zammıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 16 buçuk milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. AK Parti, 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Uzman isim masadaki 3 formülü açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...