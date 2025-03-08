Trend Galeri Trend Yaşam Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini merak eder oldu. Bayram ikramiyesi zammıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 16 buçuk milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. AK Parti, 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Uzman isim masadaki 3 formülü açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2025 21:47 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:51
Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Emekliye bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika! Emekli bayram ikramiyesine zam sinyali geldi. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Uzman isim masadaki 3 formülü açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Milyonlarca emeklinin gözünü çevirdiği bayram ikramiyeleri için kritik bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.

Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı. Bakanlar ve AK parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu. Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili şu detayları aktardı: Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.

Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Sürpriz rakam ortaya çıktı! Yeni emekliler para alacak mı? Tarih verildi, işte detaylar...

Belirlenen ikramiye maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.