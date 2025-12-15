Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESABI: "Tablo oluşturuluyor! Ocak 2026 SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki milyonlarca emekli, 2026 yılı Ocak ayında yapılacak maaş artışına odaklanmış durumda. Yılda iki kez, 6 aylık enflasyon oranlarına göre yeniden belirlenen emekli aylıklarında, özellikle en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği büyük bir merakla takip ediliyor.Yılın son aylarına girilirken açıklanan ekonomik veriler ve piyasa beklentileri, zam ihtimallerinin daha net değerlendirilmesine imkân tanıyor. Peki emekliler Ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte öne çıkan senaryolar ve zam hesaplamaları…

Giriş Tarihi: 15.12.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:41