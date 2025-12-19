Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, 2026 Ocak döneminde uygulanacak maaş zammına kilitlenmiş durumda. Yılda iki kez, son altı aylık enflasyon verileri esas alınarak güncellenen emekli maaşlarında, özellikle taban aylığın kaç liraya çıkacağı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.Yılın son aylarına yaklaşılırken açıklanan makroekonomik göstergeler ve piyasa tahminleri, olası zam oranlarının daha net şekilde yorumlanmasına olanak sağlıyor.Peki, Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki ihtimaller

Giriş Tarihi: 19.12.2025 06:15