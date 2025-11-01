Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 4.efnlasyon verisi için bekleyiş! Ocak 2026 emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2026 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emekli, yeni yılda alacakları maaş artışını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın son altı ayına ait enflasyon farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan üç aylık enflasyon verileri, olası zam oranı için ipuçları veriyor. Bununla birlikte Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri de hesaplamalarda referans alınıyor. Peki, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte konuya dair son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 01.11.2025 15:13
2026 Ocak ayı emekli maaş zammına ilişkin ilk veriler netleşmeye başladı. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesaplamalarında tablo ortaya çıkmaya başlayacak. Artık gözler Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu verilerle birlikte yeni yılda yapılacak maaş artışı kesinlik kazanacak. Peki, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Ocak 2026 emekli maaşı zam hesaplama tablosuna

ZAM İÇİN 4 AYLIK VERİ BELLİ OLUYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 oldu.

Emekli ve memur maaşları için 3 Kasım'da açıklanacak dördüncü TÜFE rakamları belirleyici olacak. Böylelikle 4 aylık zam tablosu netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

  • 3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
  • Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
  • Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
  • SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
  • Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
  • Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL
