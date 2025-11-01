Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 4.efnlasyon verisi için bekleyiş! Ocak 2026 emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 4.efnlasyon verisi için bekleyiş! Ocak 2026 emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2026 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emekli, yeni yılda alacakları maaş artışını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın son altı ayına ait enflasyon farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan üç aylık enflasyon verileri, olası zam oranı için ipuçları veriyor. Bununla birlikte Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri de hesaplamalarda referans alınıyor. Peki, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte konuya dair son gelişmeler…