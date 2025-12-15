Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA (4A-4B): SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA (4A-4B): SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki milyonlarca emekli, 2026 yılı Ocak ayında yapılacak maaş artışına odaklanmış durumda. Yılda iki kez, 6 aylık enflasyon oranlarına göre yeniden belirlenen emekli aylıklarında, özellikle en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği büyük bir merakla takip ediliyor.Yılın son aylarına girilirken açıklanan ekonomik veriler ve piyasa beklentileri, zam ihtimallerinin daha net değerlendirilmesine imkân tanıyor. Peki emekliler Ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte öne çıkan senaryolar ve zam hesaplamaları…

Giriş Tarihi: 15.12.2025 06:25
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

Emekli aylıkları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri esas alınarak belirli dönemlerde yeniden hesaplanıyor. Bu çerçevede, 2026 yılının Ocak ayında emekli maaşlarına yeni bir artış yapılması bekleniyor.Emeklilerin alım gücünün korunmasına yönelik olası düzenlemeler gündemdeki önemini korurken, ek zam ihtimali ile en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm dikkatler, önümüzdeki süreçte açıklanacak resmi veriler ve bu doğrultuda yapılacak değerlendirmelere çevrilmiş durumda.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Kasım enflasyonu %0,87 artarken, yıllık enflasyon %31,07 olarak açıklandı.
Böylece 5 aylık enflasyon toplamı %11,21 oldu ve emekliler şimdiden bu oranı garantilemiş durumda.

Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

EMEKLİYE ZAM BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşmanın ardından hesaplar güncellendi.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde emekli zammı kümülatif olarak %12,28 olacak. Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek.

İşte olası rakamlar şöyle:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

Öte yandan 6,5 puanlık farkın refah payı olarak emekli zammına yansıtılması halinde kümülatif zam oranı yüzde 18,78'e yükselebilir.

Bu noktada en düşük emekli maaşı 20 bin 51 TL'yi görebilir. Refah payı verilmesine karar verildiği takdirde son enflasyon rakamlarının ardından yasal düzenleme gerekecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2026'da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisi ile 6 aylık kesin zam oranı netleşecek.

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık farkın refah payı olarak emekli maaşlarına refah payı olarak yansıtılması da masada değerlendirilenler arasında.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak,kaç TL?