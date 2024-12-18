Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar alacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar alacak?

Emekli maaşı 2025 Ocak ayında zamlanacak. 6 aylık enflasyon oranlarıyla her yıl iki kez artan ödemeler için SSK,Bağ-Kur 5. Enflasyon oranı netleşti. Geçtiğimiz Temmuz ayında 12.500 TL olarak belirlenen maaşlarda gözler Bakan Işıkhan'a çevrildi. 16 milyon emekli vatandaşın merakla beklediği yeni rakamlar için son dakika açıklamaları gündemde. 5.verinin netleşmesiyle 4A-4B-4C emekli zam tablosu oluşturuldu. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:53
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar alacak?

Emekli zammında son veri beklenirken emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar için 5 aylık verilerle tablo oluşturuldu. Emekli vatandaşlar için yeni zam oranı bekleyişi başladı. En düşük emekli maaşında yapılacak değişiklik için 4A-4B-4C hesaplama tablosu kontrol ediliyor. İşte SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş hesabı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar alacak?
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar alacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:

OVP: Yüzde 41,50

PKA: Yüzde 44,11

AA: Yüzde 44,23

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar alacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar alacak?

5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ!
Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3,23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,57 oldu.

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