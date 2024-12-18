EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar alacak?

Emekli maaşı 2025 Ocak ayında zamlanacak. 6 aylık enflasyon oranlarıyla her yıl iki kez artan ödemeler için SSK,Bağ-Kur 5. Enflasyon oranı netleşti. Geçtiğimiz Temmuz ayında 12.500 TL olarak belirlenen maaşlarda gözler Bakan Işıkhan'a çevrildi. 16 milyon emekli vatandaşın merakla beklediği yeni rakamlar için son dakika açıklamaları gündemde. 5.verinin netleşmesiyle 4A-4B-4C emekli zam tablosu oluşturuldu. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?