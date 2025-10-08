Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte 6 aylık zam hesaplamasında 3 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak maaş zammı için açıklanacak ekim, kasım ve aralık enflasyonunu bekliyor. Piyasa katılımcıları anketleri ve OVP tahminlerine göre yıl sonu enflasyonuna göre emekli maaşı zam oranı değerlendiriliyor. Peki eylül enflasyonu sonrası emekli zammı ne kadar olacak? İşte güncel tablo ve tahmini oranlar...

Giriş Tarihi: 08.10.2025 07:32
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

TÜİK, 2025 yılı eylül ayı enflasyon oranlarını duyurdu. Açıklanan veriler, emeklilerin 2026 Ocak zammı için belirleyici olan 6 aylık artış hesaplamasında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Temmuz, ağustos ve eylül verileriyle birlikte 6 aylık dönemin yarısı tamamlandı ve sadece 3 veri kaldı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, yeni yıl emekli maaşı artışlarını merak ediyor. İşte, yılsonu tahminleriyle emekli zammı tablosu:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

EYLÜL ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Eylül 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %3,23 arttı.
Yıllık enflasyon ise %33,29.
Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde kümülatif enflasyon %7,5 civarında gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş hesaplamasında ilk yarıyı oluşturuyor.
6 aylık zam oranının belirlenebilmesi için ekim, kasım ve aralık verilerinin açıklanması beklenecek.

Peki, nasıl yıl sonu tahminleri ne yönde?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Emekli zammı, her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz–aralık dönemindeki TÜFE artışına göre zam alacak.
Memur emeklileri ise aynı dönemdeki toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkını birlikte alacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı için yılsonu beklentileri değerlendiriliyor.

Orta Vadeli Program (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 oldu. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağkur maaş zamlarına yüzde 10,14 zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

Son yayımlanan Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 bekleniyor. Buna göre zam oranı yüzde 11,3 olacak.

İşte, 2 senaryoda da olası yüzdelerle ortaya çıkacak emekli maaşı tablosu:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

YÜZDE 10,14 EMEKLİ ZAMMI İLE OLASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Mevcut Maaş (₺) Emekli Zammı (%10.14) Sonrası Maaş (₺)
16.881 18.593
17.000 18.724
17.100 18.834
17.200 18.944
17.500 19.275
18.000 19.825
18.200 20.045
18.500 20.376
19.000 20.927
19.200 21.147
19.300 21.257
19.500 21.477
20.000 22.028
20.100 22.138
22.000 24.231
22.500 24.782
23.000 25.332
25.000 27.535
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

YÜZDE 11,3 EMEKLİ ZAMMI İLE OLASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Mevcut Maaş (₺) Emekli Zammı (%11,3) Sonrası Maaş (₺)
16.881 18.789
17.000 18.921
17.100 19.032
17.200 19.144
17.500 19.478
18.000 20.034
18.200 20.257
18.500 20.591
19.000 21.147
19.200 21.370
19.300 21.481
19.500 21.704
20.000 22.260
20.100 22.371
22.000 24.486
22.500 25.043
23.000 25.599
25.000 27.825