Emekli maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.000 TL olan ne kadar maaş alacak? İşte 2026 Ocak zam hesabı

2026 yılının Ocak dönemi emekli zammı netlik kazanırken, maaşı 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL seviyesinde olan emekliler için yeni aylıklar merak konusu oldu. Emekli aylıklarındaki artışta, yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon verileri belirleyici rol oynadı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti.Belirlenen artış doğrultusunda en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselirken, farklı gelir gruplarında yer alan emeklilerin alacağı yeni maaş tutarları da hesaplanmaya başlandı. İşte zamlı maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 07.01.2026 21:18
2026 yılı Ocak ayı emekli maaş artışı, Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşti. Son 6 aylık enflasyon farkı esas alınarak yapılan düzenleme kapsamında emekli aylıklarına yüzde 12,19 oranında zam uygulanacak. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 18.939 TL seviyesine yükseldi.Zam oranının netleşmesiyle birlikte, mevcut maaşı 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL olan emekliler de yeni aylıklarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 6 AYLIK ZAM ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin milyonlarca emeklinin maaşını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli zammı için 6 aylık enflasyon maaşı baz alınıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alacak. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Ancak en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun düzenlemesi gerekiyor. Hükümetin buna ilişkin nihai kararı açıklanarak TBMM'ye sunulacak.

Bu eksende 18 bin TL maaş alan bir SSK ve BAĞKUR'lunun cebine 20.194 TL girecek. Maaşı 20 bin TL olan 22.438 TL, 25.000 bin TL olan ise 28.047 TL alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.

İşte kuruş kuruş yeni emekli maaşları...

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplam 16 milyon 816 bin emeklinin aylıklarının enflasyondan doğan farktan yararlanacağını belirten Işıkhan, şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak."

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar. SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak.

