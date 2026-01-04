Trend Galeri Trend Yaşam Emekli maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2026 Emekli zammı hesaplama

Emekli maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2026 Emekli zammı hesaplama

SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, Ocak 2026 zammına kilitlenmiş durumda. Emekli maaşları, yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon oranları esas alınarak güncellenirken, özellikle en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkacağı merak konusu. 5 Ocak'ta açıklanacak veriler sonrasında zam oranları netlik kazanacak.Bu kapsamda, mevcut maaşı 16.811 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emeklilerin zam sonrası alacakları tutarlar yakından izleniyor. İşte Ocak 2026 için öne çıkan zam ihtimalleri ve maaşlara ilişkin hesaplama senaryoları…

Giriş Tarihi: 04.01.2026 08:54
Emekli maaşları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri esas alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor. Bu kapsamda 2026 Ocak ayında yeni bir artış yapılması beklenirken, emeklilerin alım gücünü desteklemeye yönelik olası ek düzenlemeler ile en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkacağı merak ediliyor.Peki, hâlihazırda 16.811 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL maaş alan emekliler 2026 Ocak zammı sonrası ne kadar alacak? İşte öne çıkan zam senaryoları ve hesaplama detayları

6.ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.

EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE

5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

İşte emekli maaşları için en düşük ve en yüksek rakamlar...

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti.

Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüzde 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek.

Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor.

Refah payı ile birlikte 3 orana göre en az ve en çok emekli maaşları şu şekilde:

