Emekli maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2026 Ocak zammı emekli maaş hesabı

2026 yılının Ocak dönemi emekli zammı netlik kazanırken, maaşı 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL seviyesinde olan emekliler için yeni aylıklar merak konusu oldu. Emekli aylıklarındaki artışta, yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon verileri belirleyici rol oynadı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti.Belirlenen artış doğrultusunda en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselirken, farklı gelir gruplarında yer alan emeklilerin alacağı yeni maaş tutarları da hesaplanmaya başlandı. İşte zamlı maaş tablosu!