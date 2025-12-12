EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

EMEKLİLER OCAK AYINA KİLİTLENDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri tıpkı memur emeklileri gibi yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilave olarak enflasyon farkı ve 1.000 TL'lik seyyanen zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık toplam enflasyon oranında maaşlarına zam alacak.

Bugüne kadar 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Son enflasyon oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Emekliler maaş zammının kesinleşmesi için bu tarihe odaklandı.