Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur'lular için son zam formülü

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur'lular için son zam formülü

Son dakika emekli zammı haberi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla araştırmaya devam ediyor. Emekli maaşı için hesaplamalar TCMB'nin Aralık ayı anketiyle bir kez daha değişti. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? Refah payı verilecek mi? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için güncel zam tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2025 12:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:53
EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

Maaşı 16.811 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü yeni yılda yapılacak zam oranına çevirdi. Zam için 3 Ocak sabırsızlıkla beklenirken zam hesaplamaları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önem arz ediyor. Yapılan tüm hesaplamalar Merkez Bankası'nın Aralık ayı anketinin ardından bir kez daha güncellendi.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

Peki emekli taban aylıkları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte milyonlar için güncel zam tablosu...

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

EMEKLİLER OCAK AYINA KİLİTLENDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri tıpkı memur emeklileri gibi yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilave olarak enflasyon farkı ve 1.000 TL'lik seyyanen zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık toplam enflasyon oranında maaşlarına zam alacak.

Bugüne kadar 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Son enflasyon oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Emekliler maaş zammının kesinleşmesi için bu tarihe odaklandı.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

ZAM İÇİN 5 NET ORAN

Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emeklilerin maaşına yapılacak zam için 5 aylık zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

Böylelikle emekliler şimdiden yüzde 11,21 zammı cebine koydu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle de emekli maaşlarına yapılacak zam netlik kazanacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

5 ORANA GÖRE ZAM HESABI

Emekli maaşına yapılacak zam için ilk hesap gerçekleşen enflasyon verilerine göre yapıldı. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

5 aylık verilere göre zam tablosu şu şekilde:

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM TAHMİNİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 31 ila yüzde 33 arasında olacağını belirtti. Buna göre ortalama olarak yüzde 32 enflasyon bekleniyor. Buna göre 6 aylık toplam enflasyon, yani emekli maaşına yapılacak zam yüzde 13,13 olacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YENİ İPUCU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon için ipucu verdi. Yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret eden Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

Yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

TCMB ANKETİNDE BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Aralık ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentileri bir kez daha azaldı. Kasım ayında yüzde 32.20 olan yıl sonu enflasyon beklentisi 31,17'ye geriledi.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının yüzde 31,17'lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre yüzde yüzde 12,42'lik 6 aylık enflasyon oluşacak. Bu emekliler için yüzde 12,42'lik zam oranına işaret ediyor.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı hesabı tümden değişti! SSK ve Bağ-Kur’lular için son zam formülü

16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.