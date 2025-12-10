Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞI 2026 | Emekli zammı için 20.000 TL formülü! SSK ve BAĞ-KUR'lular için refah payı hesabı

Son dakika emekli zammı haberi... İşçi ve esnaf emeklileri 2026 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR'lular 6 aylık enflasyon oranının yanı sıra maaşlarına refah payı da bekliyor. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? Refah payı verilecek mi? İşte emekli zammı için masadaki 20.000 TL formülü...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 08:16
Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emekli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 emekli zammı için hesaplamalarını sürdürüyor. Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranı netleşti. Geriye ise Aralık ayı enflasyonu kaldı. Emekli maaşına yeni yılda refah payı verilip verilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki emekli taban aylıkları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte milyonlar için refah payı hesabı..

ZAM İÇİN 5 AYLIK NET ORAN

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emeklilerin maaşına yapılacak zam için 5 aylık zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

Böylelikle emekliler şimdiden yüzde 11,21 zammı cebine koydu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle de emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ TL OLACAK?

Emekli maaşına yapılacak zam için ilk hesap gerçekleşen enflasyon verilerine göre yapıldı. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

5 aylık verilere göre zam tablosu şu şekilde.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

YIL SONU İÇİN GÜÇLÜ ORAN

Merkez Bankası'nın beklentilerine göre yıl sonu enflasyon yüzde 31 ila yüzde 32 arasında gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret etti.

Yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak.

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • Yıllık Enflasyon Oranı: %31
  • 6 aylık toplam enflasyon: % 12,28
  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı: % 12,28
  • Memurlar için enflasyon farkı: %6,93
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: %11
  • Memurlar için Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %18,7
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAPLAMA

Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek. Net zam oranı TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile belli olacak.

16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması bekleniyor.

6 aylık enflasyonun yüzde 12,28 gerçekleşmesi halinde yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı yüzde 18,78'e çıkması muhtemel.

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 20 bin 51 liraya yükselecek.

Refah payı ile 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.

Refah payı için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenlemenin zorunlu olduğunu unutmamak gerek.