Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Emekli maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.000 TL alanların zamlı maaşı kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, 2026 Ocak döneminde yapılacak artışlara kilitlenmiş durumda. Emekli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranları esas alınarak yeniden belirlenirken, en çok merak edilen başlıkların başında en düşük emekli aylığının kaç TL'ye yükseleceği geliyor. Yılın sonuna doğru netleşmeye başlayan ekonomik göstergeler, zam oranlarına ilişkin beklentilerin daha somut hale gelmesini sağladı.Peki, emekli maaşı 16.811, 17.000, 17.500 ve 18.000 TL olanlar ne kadar alacak? İşte öne çıkan Ocak 2026'da zam senaryosu ve hesaplama tablosu…

Giriş Tarihi: 30.12.2025 22:35
Emekli aylıkları, TÜİK'in duyurduğu enflasyon verileri esas alınarak belirli aralıklarla yeniden hesaplanıyor. Bu kapsamda 2026 Ocak döneminde yeni bir düzenleme yapılması beklenirken, emeklilerin alım gücünü destekleyecek olası ilave adımlar da gündemde yer alıyor. Özellikle en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı yakından takip edilirken, tüm dikkatler açıklanması beklenen resmî zam oranlarına çevrilmiş durumda.Peki, mevcut maaşı 16.811, 17.000, 17.500 ve 18.000 TL olan emekliler 2026 Ocak'ta ne kadar alacak?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ, GÖZLER 6.ORANDA!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı son verilere göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 yükseldi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 seviyesine çıktı.

Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 olarak kaydedilen aylık artışlar da dikkate alındığında, beş aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı.

Kesin zam oranı ise 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi sonrasında netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

EMEKLİYE ZAM BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşmanın ardından hesaplar güncellendi.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde emekli zammı kümülatif olarak %12,28 olacak. Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demişti.

Bu kapsamda emekli zammı 11,42 olacak ve en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in 5 Ocak 2026'da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisi ile 6 aylık kesin zam oranı netleşecek.

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık farkın refah payı olarak emekli maaşlarına refah payı olarak yansıtılması da masada değerlendirilenler arasında.

