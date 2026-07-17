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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 (SSK, Bağ-Kur) | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

2026 yılı temmuz zammının ardından milyonlarca emekli, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numarasına göre belirlenen ödeme takvimini yakından takip ederken, "Zamlı emekli maaşları yattı mı?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 06:51
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026 zamlı maaş ödeme süreci başladı. Tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılan emekli aylıklarıyla ilgili ödeme takvimi merak edilirken, zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara geçeceği araştırılıyor. İşte, 2026 emekli maaşı ödeme takvimi ve detaylar.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş artış oranları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 13,52 zam alacak.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselirken, örneğin daha önce 25 bin TL aylık alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin yeni maaşı 29 bin 440 TL olacak.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

SSK EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

4A kapsamındaki SSK emeklilerinin zamlı maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?
  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
  • Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
  • Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
  • Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
  • Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
  • Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
  • Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
  • Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
  • Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATACAK?

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin zamlı aylıkları 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Ödemeler yine tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştirilecek.

  • Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz
  • Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz
  • Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz
  • Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapıldı. Böylece bugün itibarıyla 59 bin 896 TL olan en düşük lise mezunu memur maaşı, zamla birlikte 67 bin 994 TL'ye yükseldi.

Buna ek olarak 1.000 TL seyyanen ödeme ile en düşük memur maaşı 68 bin 994 TL oldu. Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve ek ödeme sonrası 71 bin 839 TL'ye çıktı.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Mevcut durumda 26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 13,52 zam ve 1.000 TL seyyanen ödeme ile birlikte 31 bin 524 TL'ye yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla memur emeklileri de zamlı maaşlarını belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplarında görecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 SSK, Bağ-Kur | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör