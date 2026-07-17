EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 (SSK, Bağ-Kur) | Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları yattı mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapıldı. Böylece bugün itibarıyla 59 bin 896 TL olan en düşük lise mezunu memur maaşı, zamla birlikte 67 bin 994 TL'ye yükseldi.

Buna ek olarak 1.000 TL seyyanen ödeme ile en düşük memur maaşı 68 bin 994 TL oldu. Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve ek ödeme sonrası 71 bin 839 TL'ye çıktı.