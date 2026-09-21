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Emekli memura ‘uzlaştırma bedeli’ tuzağı: Cep telefonuna gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı
Emekli memura ‘uzlaştırma bedeli’ tuzağı: Cep telefonuna gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B, cep telefonuna gelen sahte bir ceza dosyası mesajı ve ardından arayan şüpheliler tarafından "uzlaştırma bedeli" adı altında 50 bin lira dolandırılmak istendi. Dolandırıcıların kimlik, anne-baba adı ve adres gibi kişisel bilgilere sahip olması, mağdurun ilk anda durumun gerçek olduğuna inanmasına neden oldu. Şüpheliler, ödeme yapılmadığı takdirde tutuklama kararı çıkarılacağı tehdidiyle panik yaratarak süreci hızlandırmaya çalıştı. Yaşanan olay, kişisel verilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık yöntemlerini yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Avukat Gizem Gonce, "Hakkınızda ceza dosyası var, şu kadar para ödemezseniz tutuklanırsınız' deniliyorsa telefonu kapatın. Para göndermeyin. Size verilen numaradan değil, resmi kanallardan dosyanızı kontrol edin." dedi.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 07:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 07:32