Trend Galeri Trend Yaşam Emekli memura ‘uzlaştırma bedeli’ tuzağı: Cep telefonuna gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı

Emekli memura ‘uzlaştırma bedeli’ tuzağı: Cep telefonuna gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B, cep telefonuna gelen sahte bir ceza dosyası mesajı ve ardından arayan şüpheliler tarafından "uzlaştırma bedeli" adı altında 50 bin lira dolandırılmak istendi. Dolandırıcıların kimlik, anne-baba adı ve adres gibi kişisel bilgilere sahip olması, mağdurun ilk anda durumun gerçek olduğuna inanmasına neden oldu. Şüpheliler, ödeme yapılmadığı takdirde tutuklama kararı çıkarılacağı tehdidiyle panik yaratarak süreci hızlandırmaya çalıştı. Yaşanan olay, kişisel verilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık yöntemlerini yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Avukat Gizem Gonce, "Hakkınızda ceza dosyası var, şu kadar para ödemezseniz tutuklanırsınız' deniliyorsa telefonu kapatın. Para göndermeyin. Size verilen numaradan değil, resmi kanallardan dosyanızı kontrol edin." dedi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 21.09.2026 07:31 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 07:32
Emekli memura ‘uzlaştırma bedeli’ tuzağı: Cep telefonuna gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı

Dolandırıcıların bitmek bilmeyen yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B.'nin telefonuna geçtiğimiz günlerde ceza dosyasının işleme alındığı ve bir hukuk bürosuna ulaşması gerektiğine dair bir mesaj geldi. Konunun ne olduğunu anlamaya çalışan kadın bu kez de arandığını ve telefondaki kişilerin kendisine "Avukatla mı görüşüyorsunuz?" şeklinde soru sorulduğunu aktardı.

Emekli memura ‘uzlaştırma bedeli’ tuzağı: Cep telefonuna gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı

Ayrıca şüphelilerin anne - babasının isminden adres bilgilerine kadar pek çok bilgiye sahip olduklarını ifade etti. Sema B. "Hakkımda bildiklerinden ötürü karşımdakilerin gerçek bir hukuk bürosundan aradığını düşündüm. Konunun ne olduğunu sordum ancak ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu söylediler. Ardından da "uzlaştırma bedeli" olarak benden 50 bin lira istediler. Ödeme yapmamam halinde hakkımda tutuklama kararı çıkaracaklarını söylediler." şeklinde konuştu. Yaşadıkları karşısında büyük korku ve paniğe kapıldığını anlattı.

Emekli memura ‘uzlaştırma bedeli’ tuzağı: Cep telefonuna gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı

KORKU İLE ACELE ETTİRİYORLAR

Konuya ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Avukat Gizem Gonce, "Dolandırıcıların kişisel bilgilerinizi biliyor olması, karşınızdaki kişinin gerçekten avukat, hukuk bürosu veya resmi bir kurum olduğu anlamına gelmez. "Ceza dosyanız var" şeklinde mesajlarla vatandaşta korku oluşturup para talep ediyorlar. "Tutuklanırsınız" diyerek korku ile acele ettiriyorlar" dedi. Gonce, özellikle uzlaştırmanın hukuk bürosunun telefonla vatandaşın karşısına koyup belirli bir miktarı ödemesini istediği bir sistem olmadığını vurguladı.

Görseldeki: Gizem Gonce

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Emekli memura ‘uzlaştırma bedeli’ tuzağı: Cep telefonuna gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı

"TELEFONU KAPATIN PARA GÖNDERMEYİN"

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Gonce, kendisini avukat veya hukuk bürosu olarak tanıtan kişilerin söylediklerinin resmi kanallardan doğrulanması gerektiğini belirtti. Gonce, "Size adınızı, soyadınızı, anne-baba adınızı hatta adresinizi söylemeleri, karşınızdaki kişinin gerçekten hukuk bürosu olduğu anlamına gelmez. 'Hakkınızda ceza dosyası var, şu kadar para ödemezseniz tutuklanırsınız' deniliyorsa telefonu kapatın. Para göndermeyin. Size verilen numaradan değil, resmi kanallardan dosyanızı kontrol edin. SMS'i, telefon numarasını, WhatsApp yazışmalarını ve varsa ödeme talebini mutlaka muhafaza edin" dedi.

#DOLANDIRICI #EMEKLİ #MEMUR