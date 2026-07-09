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Emekli polis eşini 15 parçaya ayırmıştı: Savunması kan dondurdu! Vahşeti tüm detaylarıyla anlattı...
Emekli polis eşini 15 parçaya ayırmıştı: Savunması kan dondurdu! Vahşeti tüm detaylarıyla anlattı...
SON DAKİKA | Bursa'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürüp, cesedini 15 parçaya ayırdıktan sonra farklı çöplere atan 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu (69), ilk duruşmada savunma yaptı. İşte kan donduran olayın detayları...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:00
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 11:03