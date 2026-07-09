Emekli polis eşini 15 parçaya ayırmıştı: Savunması kan dondurdu! Vahşeti tüm detaylarıyla anlattı...

KAYIP EŞE AİT BİYOLOJİK BULGULARA ULAŞILDI

Biyolojik numuneler ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal incelemede; kan ve doku örneklerinin hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin de Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

'MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ' DEDİ

Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda; eşini kendisinin öldürmediğini iddia eden ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla parçalara ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım" dedi.