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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

Vatandaşlar "Ağustos 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" sorusunu merakla araştırıyor. Maaşını yeni bir bankaya taşımak veya mevcut bankasında sözleşmesini yenilemek isteyen emekliler için 2026 Ağustos ayı banka promosyon tutarları netleşti. İşte isim isim güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: 17.08.2026 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 16:39
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

2026 Ağustos itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı kızıştı. Emekli maaşı alan vatandaşlar için kamu ve özel bankaların, promosyon ödemelerinin yanı sıra kampanyalar kapsamında sağlanan ek avantajları ön plana çıktı. Böylece vatandaşlar maaş zamlarının ardından güncel kampanyaları merakla araştırıyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Buna göre maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma sözü veren SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvuru halinde 5 bin TL promosyon alabilecek. Başvurular Halkbank Mobil, internet şube ve banka kanalları üzerinden yapılabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

AKBANK

Akbank, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank'a taşıyarak ya da mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular Akbank Mobil ve müşteri iletişim merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor. Ödemeler, şartların tamamlanmasının ardından emekli maaşının Akbank hesabına yatmasını takip eden 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.

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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

VAKIFBANK

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri için promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden de ek kazanç fırsatı sağlanıyor.

Kredi kartı kampanyası kapsamında emekliler, 9 ay boyunca toplam 18 bin TL'ye kadar ek avantaj elde edebiliyor. İlk 6 ay maaş hesabına, sonraki 3 ay ise kredi kartı ekstresine aylık 2 bin TL'ye kadar ödeme yansıtılıyor.

Ek kazanımdan yararlanmak için her ay Emekli Troy Kredi Kartı ile en az 1.000 TL'lik alışveriş yapılması gerekiyor. Kampanya, belirlenen tarihler arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan veya ilk emekli maaşını VakıfBank'tan alan SGK emeklileri için geçerli oluyor.

Toplamda nakit promosyon ve ek avantajlarla emeklilere 30 bin TL'ye varan fırsat sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk'te promosyon tutarı 14 bin liraya kadar çıkıyor.

Maaşı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL veriliyor.

Otomatik fatura talimatına 1.000 TL, kartla yapılacak 1.000 TL ve üzeri ilk harcamaya da 1.000 TL ek promosyon sağlanıyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

ZİRAAT

Ziraat Bankası'nda ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.

Bunun yanında toplamda 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor. Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanları bulunuyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

ING BANK

ING, emeklilere 32 bin liraya varan promosyon sağlıyor.

Koşulsuz promosyon tutarı; aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlarda 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerinde olanlarda 15.000 TL.

Buna ek olarak kartla 5.000 TL harcamaya 500 TL olmak üzere 4.000 TL'ye varan iade, Turuncu Hesap'a 100 bin TL ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 TL, dört otomatik fatura talimatına da 4.000 TL'ye varan ek promosyon bulunuyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da promosyon ve ödül tutarı 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Maaşı 10 bin liranın altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanı sıra Bonus veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL promosyon veriliyor.

Kredili mevduat hesabı açılması, iki otomatik fatura talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanılması halinde toplam 18 bin liraya varan ek promosyon imkanı bulunuyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

ŞEKERBANK

Şekerbank, yeni müşteriler ve taahhüt süresi sona eren emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL ödeme yapılıyor.

İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL, sigorta ürününe 5.000 TL, vadesiz hesapta tutulacak bakiyeye ise maaş dilimine göre 1.000-6.000 TL arasında ek ödül veriliyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

QNB

QNB, emekli maaşını taşıyanlara 20 bin liraya varan promosyon sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 8.500 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 13.500 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 16.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 20.000 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanında kartla market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı bulunuyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta promosyon ve ek ödül toplamı 27 bin liraya kadar çıkıyor.

İki yeni otomatik fatura talimatı verilmesi, yedek hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5.000 TL harcama şartlarıyla; aylığı 10 bin liranın altında olanlara 13.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 18.500 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 22.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 27.000 TL veriliyor.

Emekli yakını getirenlere kişi başına 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör