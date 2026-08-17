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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
Vatandaşlar "Ağustos 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" sorusunu merakla araştırıyor. Maaşını yeni bir bankaya taşımak veya mevcut bankasında sözleşmesini yenilemek isteyen emekliler için 2026 Ağustos ayı banka promosyon tutarları netleşti. İşte isim isim güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 17.08.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 16:39