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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
2026 Ağustos itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyonu yarışı hız kazandı. Böylece "Ağustos 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" sorusu gündeme geldi. İşte isim isim güncel rakamlar ve kampanya detayları...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:54