Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

2026 Ağustos itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyonu yarışı hız kazandı. Böylece "Ağustos 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" sorusu gündeme geldi. İşte isim isim güncel rakamlar ve kampanya detayları...

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:54
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

2026 Ağustos bankaların emekli promosyon ödemeleri, ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Böylece emekli maaşı alan vatandaşlar; bankaların promosyon tutarlarını, kampanyalarını ve ek avantajları sorgulamaya devam ediyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Buna göre maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma sözü veren SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvuru halinde 5 bin TL promosyon alabilecek. Başvurular Halkbank Mobil, internet şube ve banka kanalları üzerinden yapılabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

AKBANK

Akbank, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank'a taşıyarak ya da mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor. Buna ek olarak mobilden Akbank müşterisi olan ve Akbank Mobil üzerinden maaşını taşıyanlara 5.000 TL chip-para veriliyor.

Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular Akbank Mobil ve müşteri iletişim merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor. Ödemeler, şartların tamamlanmasının ardından emekli maaşının Akbank hesabına yatmasını takip eden 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

VAKIFBANK

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri için promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden de ek kazanç fırsatı sağlanıyor.

Kredi kartı kampanyası kapsamında emekliler, 9 ay boyunca toplam 18 bin TL'ye kadar ek avantaj elde edebiliyor. İlk 6 ay maaş hesabına, sonraki 3 ay ise kredi kartı ekstresine aylık 2 bin TL'ye kadar ödeme yansıtılıyor.

Ek kazanımdan yararlanmak için her ay Emekli Troy Kredi Kartı ile en az 1.000 TL'lik alışveriş yapılması gerekiyor. Kampanya, belirlenen tarihler arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan veya ilk emekli maaşını VakıfBank'tan alan SGK emeklileri için geçerli oluyor.

Toplamda nakit promosyon ve ek avantajlarla emeklilere 30 bin TL'ye varan fırsat sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü vererek promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 10 bin TL altındaki maaşlara 7 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındaki maaşlara 12 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 14 bin TL'ye kadar toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekliler; kredi kartı kullanımı ve yeni otomatik fatura talimatlarıyla ek promosyon kazanabiliyor. Başvurular Kuveyt Türk Mobil, şubeler ve diğer banka kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Promosyon ödemeleri, başvurudan sonraki 3 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.

Kuveyt Türk ayrıca emekli müşterilerine ücretsiz dijital para transferi, aidatsız kart avantajları ve belirli ATM işlemlerinde ücretsiz kullanım gibi ek ayrıcalıklar da sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

ZİRAAT

Ziraat Bankası, SGK emeklileri için sunduğu promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alma sözü vererek promosyondan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

Promosyon başvuruları Ziraat Mobil, internet şube, ATM, SMS, müşteri hizmetleri ve şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler 3 yıllık taahhüt karşılığında peşin olarak yapılıyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

ING BANK

ING, Ağustos 2026 döneminde emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için yeni promosyon kampanyasını duyurdu. ING, emeklilere 32 bin liraya varan promosyon sağlıyor.

Koşulsuz promosyon tutarı; aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlarda 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerinde olanlarda 15.000 TL.

Buna ek olarak kartla 5.000 TL harcamaya 500 TL olmak üzere 4.000 TL'ye varan iade, Turuncu Hesap'a 100 bin TL ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 TL, dört otomatik fatura talimatına da 4.000 TL'ye varan ek promosyon bulunuyor

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Garanti BBVA'da promosyon ve ödül tutarı 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Maaşı 10 bin liranın altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanı sıra Bonus veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

DENİZBANK

DenizBank, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL promosyon veriliyor.

Kredili mevduat hesabı açılması, iki otomatik fatura talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanılması halinde toplam 18 bin liraya varan ek promosyon imkanı bulunuyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

ŞEKERBANK

Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL ödeme yapılıyor.

İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL, sigorta ürününe 5.000 TL, vadesiz hesapta tutulacak bakiyeye ise maaş dilimine göre 1.000-6.000 TL arasında ek ödül veriliyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

QNB

QNB, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca QNB'den alma taahhüdü veren müşteriler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 13 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 20 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Bunun yanında kartla market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı bulunuyor.

Emekli müşterilere ayrıca ücretsiz EFT ve havale işlemleri, belirli ATM işlemlerinde ücretsiz kullanım, öncelikli şube hizmeti ve QNB Emekli Kredi Kartı avantajları sunuluyor. Başvurular şubeler, internet ve mobil bankacılık ile müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ve ek avantajlardan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 9 bin 999 TL ve altındaki maaşlara toplam 18 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 23 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise toplam 32 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.

Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan müşteriler, davet ettikleri her emekli yakını için 500 TL, toplamda 5 bin TL'ye kadar ek nakit ödül kazanabiliyor. Ayrıca ücretsiz para transferi, ATM kullanım avantajları ve öncelikli şube hizmeti gibi ayrıcalıklardan da yararlanabiliyor.

Maaş taşıma işlemleri Türkiye Finans Mobil, internet şube, müşteri hizmetleri veya şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör