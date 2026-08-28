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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?
2026 Ağustos ayında bankalar arasındaki emekli müşteri rekabeti zirveye ulaşırken, sunulan toplam nakit promosyon ve ek ödül tutarları gündeme geldi. Maaşını başka bir bankaya taşımak veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler "En yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?" sorularını merakla araştırıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 12:50