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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 TEMMUZ: En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 TEMMUZ: En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Temmuz 2026 itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden gündemde. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan emekliler, güncel promosyon tutarlarını karşılaştırırken en yüksek ödemeyi yapan bankayı ve kampanyaların sunduğu ek avantajları araştırıyor.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 14:31