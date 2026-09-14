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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

Bankalar arasındaki rekabetin kızışması ile emeklilerin gözü, güncel promosyon ödemelerine çevrildi. Böylece "Eylül 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar?" soruları ön plana çıktı. İşte güncel isim isim kampanya ödemeleri ve rakamlar...

Giriş Tarihi: 14.09.2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 15:52
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

2026 Eylül itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Rekabetin arttığı bu dönemde güncel banka promosyon ve kampanya bilgileri, emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen veya taahhüdünü yenileyecek vatandaşlar için açıklandı.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON HANGİ BANKADA?

Güncel 2026 Eylül ayı banka emekli promosyon tutarları açıklandı. Ancak bankaların kampanyalarında ek ödeme tutarlarının yanı sıra farklı koşullar bulunuyor. Bu nedenle emeklilerin yalnızca toplam promosyon tutarını değil, kampanya kapsamında yerine getirilmesi gereken şartları da dikkate alması gerekiyor. İşte banka banka güncel liste;

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

HALKBANK VE VAKIFBANK

Halkbank ve VakıfBank'ta SGK emeklilerine maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri bulunuyor.

VakıfBank'ta maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emekliler için:

  • 10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000-15.000 TL: 8.000 TL
  • 15.000-20.000 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Halkbank'ta da maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

ZİRAAT

Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

AKBANK

Akbank, Eylül 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank'a taşıyarak ya da mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular Akbank Mobil ve müşteri iletişim merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, eylül ayında emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. İki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde ek ödül de bulunuyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 9 bin 700 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 14 bin 700 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 18 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 21 bin 400 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Referans kampanyası kapsamında yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL'ye kadar ödül veriliyor. Böylece toplam ödül tutarı en yüksek maaş grubunda 30.000 TL'ye ulaşabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

DENİZBANK

DenizBank, Eylül 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. DenizBank'ta emekli maaşını taşıyanlara 12 bin TL'ye varan standart nakit promosyonun yanı sıra belirli ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde ek ödül fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 20 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 24 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 30 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ek promosyon için Kredili Mevduat Hesabı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi koşullar bulunuyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

ŞEKERBANK

Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Şekerbank'ın kampanyasında nakit promosyonun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura talimatlarına bağlı ek ödüller bulunuyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 23 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 26 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 32 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 35 bin TL ödeme yapılıyor.

Kampanyadan yararlanmak için bazı ek ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

İŞ BANKASI

İş Bankası, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Buna ek olarak belirli kampanyalardan yararlanılması halinde 10 bin TL'ye varan ek promosyon ve ödül imkanı bulunuyor. İlk kez iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez bireysel kredi kartı başvurusu yapan ve gerekli harcama şartını sağlayanlara ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ürünlerle toplam ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27 bin TL'ye varan nakit promosyon ve bonusun yanı sıra, emekli yakınlarını bankaya yönlendirenlere 5 bin TL'ye varan nakit ödül sunuyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 18 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 23 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 32 bin TL ödeme yapılıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör