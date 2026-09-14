EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL: 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, eylül ayında emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. İki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde ek ödül de bulunuyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 9 bin 700 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 14 bin 700 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 18 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 21 bin 400 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Referans kampanyası kapsamında yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL'ye kadar ödül veriliyor. Böylece toplam ödül tutarı en yüksek maaş grubunda 30.000 TL'ye ulaşabiliyor.