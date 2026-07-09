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Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

Temmuz 2026'da emekli maaşlarına yapılan zammın ardından banka promosyonları yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan vatandaşlar, güncellenen promosyon kampanyalarını ve en yüksek ödeme tutarlarını karşılaştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 00:59 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 01:02
Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

Emekli promosyon ödemeleri bankaların güncel kampanyalarıyla devam ederken, zamlı maaşların ardından sunulan tekliflerde de hareketlilik yaşanıyor. Kamu ve özel bankaların 2026 Temmuz dönemine ilişkin promosyon tutarları, ek kampanyaları ve başvuru şartları emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emekliler, dul ve yetim maaşı alanlara nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bankalar emekli promosyon kampanyalarını Temmuz ayı itibarıyla güncellemeye başladı. Nakit ödemelerin yanı sıra faizsiz kredi, bonus, chip-para ve ek ödüllerle toplam destek tutarı bazı bankalarda 32 bin liraya kadar yükselirken, ek avantajlarla bu tutar 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon. Ayrıca 40.000 TL faizsiz kredi, fatura talimatı ödülleri, Bankkart Lira ve faizsiz nakit avans gibi avantajlarla toplam fayda önemli ölçüde artıyor.

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Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

Halkbank: 3 yıllık maaş taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

VakıfBank: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ek kampanyalar dönemsel olarak değişebiliyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

İş Bankası: 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra MaxiPuan ve ek kampanyalarla 25.000 TL'ye varan toplam kazanç sağlıyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, bonus kampanyalarıyla birlikte 25.000 TL'ye varan toplam fayda sunuyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

Akbank: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Faizsiz kredi, chip-para ve diğer kampanyalarla 100.000 TL'ye varan toplam fayda açıklıyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

DenizBank: Ek ürün koşullarıyla birlikte 30.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

TEB: 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyonla toplam 21.000 TL'ye varan ödeme sunuyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

Türkiye Finans: Nakit promosyon, bonus ve ek ödüllerle 32.000 TL'ye varan toplam destek sağlıyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

QNB: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye varan promosyon desteği veriyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

Yapı Kredi: Emekli maaşını taşıyanlara ek kampanyalarla birlikte 30.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?

ING: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla toplam kazanç 32.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?
Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör