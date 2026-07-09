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Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?
Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! 2026 Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon ne kadar oldu?
Temmuz 2026'da emekli maaşlarına yapılan zammın ardından banka promosyonları yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan vatandaşlar, güncellenen promosyon kampanyalarını ve en yüksek ödeme tutarlarını karşılaştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 00:59
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 01:02