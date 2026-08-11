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Emekli promosyonları güncel kampanyalar! Emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi bankadan alınır?
Emekli promosyonları güncel kampanyalar! Emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi bankadan alınır?
2026 Ağustos itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyonu rekabeti en yüksek seviyeye ulaştı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, ödemeler ve kampanyalar için araştırma yapmaya devam ediyor. Böylece "Ağustos ayında hang banka ne kadar emekli promosyon veriyor?" sorusu ön plana çıktı. İşte güncel kampanya tutarları...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 18:27