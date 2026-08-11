Emekli promosyonları güncel kampanyalar! Emekli promosyonları ne kadar, en yüksek hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Buna göre maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma sözü veren SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvuru halinde 5 bin TL promosyon alabilecek. Başvurular Halkbank Mobil, internet şube ve banka kanalları üzerinden yapılabiliyor.