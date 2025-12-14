Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki milyonlarca emekli, 2026 yılının Ocak ayında yapılması beklenen maaş artışına kilitlenmiş durumda. Yılda iki kez, gerçekleşen 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlenen emekli aylıklarında, özellikle en düşük maaşın hangi seviyeye çıkacağı büyük merak konusu.Yıl sonuna yaklaşılırken açıklanan ekonomik göstergeler ve beklentiler, zam senaryolarının daha net konuşulmasını sağladı. Peki, emekliler ne kadar zam alacak? İşte 2026 Ocak ayı için en güçlü senaryo ve zam hesaplamaları.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 07:09
EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli aylıkları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirli aralıklarla paylaştığı enflasyon göstergeleri doğrultusunda düzenli olarak güncelleniyor. Bu kapsamda 2026 yılının Ocak ayında da maaşlara yeni bir artış yapılması bekleniyor.Emeklilerin alım gücünü korumaya yönelik düzenlemeler gündemdeki yerini korurken, ek iyileştirme uygulanıp uygulanmayacağı ve en düşük emekli aylığının hangi seviyeye yükseleceği en çok yanıt aranan başlıklar arasında bulunuyor. Gözler, açıklanacak resmi veriler ve yapılacak değerlendirmelere çevrilmiş durumda.

EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Kasım enflasyonu %0,87 artarken, yıllık enflasyon %31,07 olarak açıklandı.
Böylece 5 aylık enflasyon toplamı %11,21 oldu ve emekliler şimdiden bu oranı garantilemiş durumda.

Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşmanın ardından hesaplar güncellendi.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde emekli zammı kümülatif olarak %12,28 olacak. Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek.

İşte olası rakamlar şöyle:

EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Öte yandan 6,5 puanlık farkın refah payı olarak emekli zammına yansıtılması halinde kümülatif zam oranı yüzde 18,78'e yükselebilir.

Bu noktada en düşük emekli maaşı 20 bin 51 TL'yi görebilir. Refah payı verilmesine karar verildiği takdirde son enflasyon rakamlarının ardından yasal düzenleme gerekecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2026'da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisi ile 6 aylık kesin zam oranı netleşecek.

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık farkın refah payı olarak emekli maaşlarına refah payı olarak yansıtılması da masada değerlendirilenler arasında.

EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
EMEKLİ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: 5 aylık fark belli oldu! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?