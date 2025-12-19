EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an Temmuz 2025 düzenlemesiyle 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için kasım ayı verileriyle netleşen zam oranı yüzde 11,21.

Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.