EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. 2025 yılının son enflasyon verilerinin netleşmesine sayılı günler kala, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları şekillenmeye başladı. Piyasa beklentileri ve Merkez Bankası tahminleri ışığında hazırlanan senaryolar, en düşük emekli maaşının geleceği seviyeyi de işaret ediyor. Peki, Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? İşte öne çıkan rakamlar ve tahminler.
Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 08:50