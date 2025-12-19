Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. 2025 yılının son enflasyon verilerinin netleşmesine sayılı günler kala, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları şekillenmeye başladı. Piyasa beklentileri ve Merkez Bankası tahminleri ışığında hazırlanan senaryolar, en düşük emekli maaşının geleceği seviyeyi de işaret ediyor. Peki, Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? İşte öne çıkan rakamlar ve tahminler.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 08:50
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin alacağı asgari zam oranı büyük ölçüde kesinleşti. Ocak ayının başında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu ile tablo tamamen netleşecek.Ocak 2026 döneminde emekli maaşlarına yapılacak artış sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmayabilir. Özellikle kök maaş ve olası en düşük emekli aylığı düzenlemesi, milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek. İşte, emekli zammı hesaplama tablosu:

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI İÇİN KESİNLEŞEN RAKAMLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

5 Aylık Veri: Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti:

2025 Kasım: 0,87

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an Temmuz 2025 düzenlemesiyle 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için kasım ayı verileriyle netleşen zam oranı yüzde 11,21.

Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.

EMEKLİYE ZAM BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşmanın ardından hesaplar güncellendi.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde emekli zammı kümülatif olarak %12,28 olacak. Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek.

Öte yandan TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,42 olacak.

İşte, zam senaryoları ile emekli maaşı hesaplama tabloları:

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU

5 aylık enflasyon oranı ile kesinleşen zamma göre maaş hesabı:

Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre emekli maaş zammı hesabı: