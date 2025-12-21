Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA: 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, 2026 Ocak döneminde uygulanacak maaş zammına kilitlenmiş durumda. Yılda iki kez, son altı aylık enflasyon verileri esas alınarak güncellenen emekli maaşlarında, özellikle taban aylığın kaç liraya çıkacağı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.Yılın son aylarına yaklaşılırken açıklanan makroekonomik göstergeler ve piyasa tahminleri, olası zam oranlarının daha net şekilde yorumlanmasına olanak sağlıyor.Peki, Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki ihtimaller

Giriş Tarihi: 21.12.2025 21:36 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 21:37
Emekli maaşları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda belirli aralıklarla yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, 2026 Ocak ayında emekli aylıklarına yeni bir artış yapılması öngörülüyor.Emeklilerin alım gücünü korumaya yönelik olası adımlar gündemdeki yerini korurken, ek zam ihtimali ve en düşük emekli maaşının ulaşacağı seviye yakından takip ediliyor. Gözler, önümüzdeki dönemde açıklanacak resmi veriler ve buna bağlı yapılacak değerlendirmelere çevrilmiş durumda.

5 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ!

Kasım enflasyonu %0,87 artarken, yıllık enflasyon %31,07 olarak açıklandı.
Böylece 5 aylık enflasyon toplamı %11,21 oldu ve emekliler şimdiden bu oranı garantilemiş durumda.

Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EMEKLİYE ZAM BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşmanın ardından hesaplar güncellendi.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde emekli zammı kümülatif olarak %12,28 olacak. Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek.

İşte olası rakamlar şöyle:

Öte yandan 6,5 puanlık farkın refah payı olarak emekli zammına yansıtılması halinde kümülatif zam oranı yüzde 18,78'e yükselebilir.

Bu noktada en düşük emekli maaşı 20 bin 51 TL'yi görebilir. Refah payı verilmesine karar verildiği takdirde son enflasyon rakamlarının ardından yasal düzenleme gerekecek.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2026'da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisi ile 6 aylık kesin zam oranı netleşecek.

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık farkın refah payı olarak emekli maaşlarına refah payı olarak yansıtılması da masada değerlendirilenler arasında.

