Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için emekliye zam oranları netleşiyor. Emekli zammı hesabına ışık tutan veriler güncellendikçe yeni oranlar ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda emekli maaşı için yeni tutarlar da belli oluyor. Merkez Bankası ve piyasanın son güncellemesiyle rakamlar değişti. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:38
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...

Son dakika haberleri: Emekliye zam oranlarında 4 aylık rakamlar kesinleşti. 3 Ocak'ta 6 aylık rakamların kesinleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon artış oranı; memur ve memur emeklisi için de TÜFE farkı ortaya çıkacak. Böylece 2025 emekli zammı oranı belirlenecek ve yeni emekli maaşı tutarları netleşecek. Peki 4 aylık kesinleşen rakamlara göre emekliye zam oranı ne kadar? 6 aylık tahminler hangi rakamlara işaret ediyor? Kim ne kadar maaş alacak? İşte rakamlarla birlikte tüm merak edilenler...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK RAKAM 3 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Emekli maaşı için zam hesabı yapmada yol gösteren enflasyon rakamlarında 4 aylık veri netleşti. 12 gün sonra açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisiyle emekli zammı için 5 aylık rakamlar kesinleşirken geriye sadece 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı verisi kalacak. Bununla beraber hükümet, Merkez Bankası ve piyasanın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminleri de emekli zammı için 2025 rakamını ortaya koyuyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...

4 AYLIK EMEKLİYE ZAM ORANI NETLEŞTİ

Enflasyon oranlarında Temmuz'dan bugüne kadar oluşan fark yüzde 10'u geçti. Böylece memur ve memur emeklisi için ilk defa bu ay enflasyon farkı oluştu. O da yüzde 1,87 oranında. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken, memur emeklisinin zammı yüzde 7,99 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...
6 AYLIK ENFLASYON EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2025 ORANINI BELİRLEYECEK
6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de ne kadar fark alınacağını ortaya koyacak.
  • 4 aylık enflasyon: Yüzde 12.06
  • Ekim yıllık enflasyon: Yüzde 48.58
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ORANI YÜZDE 12,06 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranı kadar artış alır. Buna göre 6 aylık enflasyon rakamı emekli zammı oranını verir. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık artış oranı yüzde 12,06 olarak kesinleşmiş oldu. Bu oranı Kasım ve Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı kesinleşecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA