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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...
Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için emekliye zam oranları netleşiyor. Emekli zammı hesabına ışık tutan veriler güncellendikçe yeni oranlar ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda emekli maaşı için yeni tutarlar da belli oluyor. Merkez Bankası ve piyasanın son güncellemesiyle rakamlar değişti. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:38