EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? 2025 emekliye zam oranları güncellendi: İşte 4 tabloda yeni oranlar yeni maaşlar...

Son dakika haberleri: Emekliye zam oranlarında 4 aylık rakamlar kesinleşti. 3 Ocak'ta 6 aylık rakamların kesinleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon artış oranı; memur ve memur emeklisi için de TÜFE farkı ortaya çıkacak. Böylece 2025 emekli zammı oranı belirlenecek ve yeni emekli maaşı tutarları netleşecek. Peki 4 aylık kesinleşen rakamlara göre emekliye zam oranı ne kadar? 6 aylık tahminler hangi rakamlara işaret ediyor? Kim ne kadar maaş alacak? İşte rakamlarla birlikte tüm merak edilenler...