EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı henüz kesinleşmiş değil. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasının ardından zam hesabının ilk verisi ortaya çıktı. Kesin oran ise yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.