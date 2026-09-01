EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında yeni veriler gündeme geldi. Ocak 2027 zammını belirleyecek olan Temmuz-Aralık 2026 dönemine ilişkin enflasyon süreci devam ederken, mevcut tahminler üzerinden farklı zam senaryoları hesaplanıyor.
|Mevcut maaş
|%8,70 zamlı
|%9,92 zamlı
|%10,67 zamlı
|23.552 TL
|25.601 TL
|25.888 TL
|26.065 TL
|25.000 TL
|27.175 TL
|27.480 TL
|27.668 TL
|28.000 TL
|30.436 TL
|30.777 TL
|30.987 TL
|30.000 TL
|32.610 TL
|32.976 TL
|33.201 TL
|32.000 TL
|34.784 TL
|35.174 TL
|35.414 TL
|35.000 TL
|38.045 TL
|38.472 TL
|38.734 TL
|38.000 TL
|41.306 TL
|41.769 TL
|42.054 TL
|40.000 TL
|43.480 TL
|43.968 TL
|44.268 TL
|43.000 TL
|46.741 TL
|47.265 TL
|47.588 TL
|45.000 TL
|48.915 TL
|49.464 TL
|49.801 TL
|50.000 TL
|54.350 TL
|54.960 TL
|55.335 TL
|55.000 TL
|59.785 TL
|60.456 TL
|60.868 TL
|60.000 TL
|65.220 TL
|65.952 TL
|66.402 TL
|65.000 TL
|70.655 TL
|71.448 TL
|71.935 TL
|70.000 TL
|76.090 TL
|76.944 TL
|77.469 TL
|75.000 TL
|81.525 TL
|82.440 TL
|83.002 TL