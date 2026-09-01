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EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında yeni veriler gündeme geldi. Ocak 2027 zammını belirleyecek olan Temmuz-Aralık 2026 dönemine ilişkin enflasyon süreci devam ederken, mevcut tahminler üzerinden farklı zam senaryoları hesaplanıyor.

Giriş Tarihi: 01.09.2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 13:24
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı henüz kesinleşmiş değil. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasının ardından zam hesabının ilk verisi ortaya çıktı. Kesin oran ise yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Bu yılın ocak ayında yüzde 12.19, temmuz ayında ise yüzde 17.76 olmak üzere toplamda yüzde 31.9 zam alan milyonlarca emeklinin Ocak 2027'deki maaş artışına ilişkin senaryolar netleşmeye başladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, Ocak 2027 emekli zammına ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine yol açtı.

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EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra, piyasa katılımcılarının yüzde 29.43'lük beklentisi ve alternatif hesaplamadaki yüzde 30.32'lik senaryo üzerinden üç farklı zam ihtimali gündeme geldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1.78 arttı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları ise 3 Eylül'de açıklanacak. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranının belirlenebilmesi için yılın ikinci yarısına ilişkin tüm enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8.70 olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Piyasa katılımcılarının yüzde 29.43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9.92 olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammının yüzde 8.70 ile yüzde 9.92 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.32 olarak öne çıktı.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10.67 seviyesinde oluşması bekleniyor. Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 8.70 zamla 25 bin 601 TL olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

3 ZAMLI MAAŞ SENARYOSU

Mevcut maaş %8,70 zamlı %9,92 zamlı %10,67 zamlı
23.552 TL 25.601 TL 25.888 TL 26.065 TL
25.000 TL 27.175 TL 27.480 TL 27.668 TL
28.000 TL 30.436 TL 30.777 TL 30.987 TL
30.000 TL 32.610 TL 32.976 TL 33.201 TL
32.000 TL 34.784 TL 35.174 TL 35.414 TL
35.000 TL 38.045 TL 38.472 TL 38.734 TL
38.000 TL 41.306 TL 41.769 TL 42.054 TL
40.000 TL 43.480 TL 43.968 TL 44.268 TL
43.000 TL 46.741 TL 47.265 TL 47.588 TL
45.000 TL 48.915 TL 49.464 TL 49.801 TL
50.000 TL 54.350 TL 54.960 TL 55.335 TL
55.000 TL 59.785 TL 60.456 TL 60.868 TL
60.000 TL 65.220 TL 65.952 TL 66.402 TL
65.000 TL 70.655 TL 71.448 TL 71.935 TL
70.000 TL 76.090 TL 76.944 TL 77.469 TL
75.000 TL 81.525 TL 82.440 TL 83.002 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 2027 Ocak SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör