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Emrah Demir 7 aylık hamile eşini katletmişti! Cani kocaya şok suç duyurusu! 'Galiba eşimi öldürdüm'
Emrah Demir 7 aylık hamile eşini katletmişti! Cani kocaya şok suç duyurusu! 'Galiba eşimi öldürdüm'
Adana'da 7 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Hatice Demir'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen 28 yaşındaki cani koca Emrah Demir hakkında mahkeme, olay tarihinde Hatice Demir'in hamile olması ve ölümü dolayısıyla sanığın eyleminin TCK kapsamında başka bir suçu oluşturup oluşturmadığı hususunda değerlendirme yapılmak üzere sanık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:10