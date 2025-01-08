Emrah Demir 7 aylık hamile eşini katletmişti! Cani kocaya şok suç duyurusu! ’Galiba eşimi öldürdüm’

İÇERİYE KİMSENİN GİRMESİNE MÜSAADE ETMEMİŞ!

Aile avukatlarından Şirin Şeyma Bulut ise sanığın, eşini ve karnındaki 7 aylık bebeğini kasten öldürdüğünü belirterek en üst hadden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Yine aile avukatlarından Ecem Sena Mutlay da, "Sanık uyuşturucunun etkisiyle hareket ettiğini söylemekteyse de bunu kendi rızasıyla gerçekleştirmiştir. Cezai ehliyeti tamdır. Herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Bildiğimiz kadarıyla 26 haftalık hamile eşini ve karnındaki bebeği öldürmüştür. Yaklaşık yarım saat kadar eylemlerine devam etmiştir. İçeriye kimsenin girmesine müsaade etmemiştir. Bu hususlar dikkate alınarak sanığın 2 kez kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

