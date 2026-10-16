Trend
Galeri
Trend Yaşam
En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?
En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?
Küresel arenada kartlar yeniden dağıtılıyor! Kıtalararası güç yarışında gözler ABD, Rusya ve Çin'e çevrilmişken, savunma sanayiinde çağ atlayan Türkiye'nin güncel füze gücü ve listedeki yeri ezber bozdu. İşte 2026 yılına ilişkin verilerle en çok balistik füzeye sahip ülkeler.
Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 10:23