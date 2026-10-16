Trend Galeri Trend Yaşam En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

Küresel arenada kartlar yeniden dağıtılıyor! Kıtalararası güç yarışında gözler ABD, Rusya ve Çin'e çevrilmişken, savunma sanayiinde çağ atlayan Türkiye'nin güncel füze gücü ve listedeki yeri ezber bozdu. İşte 2026 yılına ilişkin verilerle en çok balistik füzeye sahip ülkeler.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 10:23
En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

Askeri caydırıcılığın en büyük simgesi olan balistik füzeler yeniden küresel gündemin ilk sırasına yerleşti. 2026 yılı itibarıyla güncellenen askeri envanter raporları, süper güçler arasındaki nükleer dengeyi belirleyen çarpıcı verileri gözler önüne serdi. ABD, Rusya ve Çin gibi devlerin liderlik yarışı sürerken; yerli füze teknolojileri ve TAYFUN gibi projeleriyle savunma liginde devrim yaratan Türkiye'nin listedeki stratejik konumu tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

Peki, hangi ülkenin elinde kaç adet balistik füze var ve Türkiye bu küresel güç dengesinin neresinde duruyor?

SIPRI (Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) listeyi açıkladı;

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

BALİSTİK FÜZE ENVANTERİ SIRALANDI

Listenin ilk 10'una girmeyi başaran Türkiye, özellikle savunma sanayiindeki "tam bağımsızlık" vizyonuyla adından söz ettiriyor. Uzmanlar, Türkiye'nin son yıllarda attığı bu adımların, küresel güçler arasındaki stratejik önemini daha da artırdığı konusunda hemfikir.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı rapor, dünyada balistik füze kapasitesine sahip ülkeleri ve tahmini envanter büyüklüklerini gösterdi.

Tahmini rakamlar şu şekilde:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

27. Libya - 3 füze

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

26. Azerbaycan - 4

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

25. Slovakya - 6

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

24. Birleşik Arap Emirlikleri - 6

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

23. Bahreyn - 9

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

22. Ermenistan - 16

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

21. Türkmenistan - 16

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

20. Romanya - 16

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

19. Yemen - 18

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

18. Irak - 18

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

17. Vietnam - 24

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

16. Suudi Arabistan - 40

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

15. Fransa - 64

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

14. Birleşik Krallık - 64

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

13. Hindistan - 80

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

12. Belarus - 98

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

11. Pakistan - 126

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

10. Yunanistan - 165

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

9. Mısır - 190

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

8. Güney Kore - 190

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

7. Türkiye - 322

En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

6. İran - 800