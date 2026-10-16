En çok balistik füzeye sahip ülkeler 2026 listesi: Dünyanın nükleer güç dengesi değişiyor mu?

Askeri caydırıcılığın en büyük simgesi olan balistik füzeler yeniden küresel gündemin ilk sırasına yerleşti. 2026 yılı itibarıyla güncellenen askeri envanter raporları, süper güçler arasındaki nükleer dengeyi belirleyen çarpıcı verileri gözler önüne serdi. ABD, Rusya ve Çin gibi devlerin liderlik yarışı sürerken; yerli füze teknolojileri ve TAYFUN gibi projeleriyle savunma liginde devrim yaratan Türkiye'nin listedeki stratejik konumu tüm dikkatleri üzerine çekiyor.