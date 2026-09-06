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En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

Küresel askeri dengelerde son durum! 2026 yılı verilerine göre ülkelerin elindeki nükleer savaş başlığı sayıları belli oldu. Hangi ülkenin ne kadar nükleer gücü var, zirvede kim oturuyor? İşte dünya genelindeki nükleer silah envanteri...

Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 10:03
En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

Nükleer silaha sahip ülkelerin 2026 tablosu paylaşıldı. ABD ve Rusya'nın başı çektiği küresel güç dengesinde hangi ülke kaçıncı sırada? İşte resmi envanter sayılarıyla nükleer güçler...

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

KUZEY KORE: 30 İLA 50 ADET

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

İSRAİL: 90 ADET

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En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

HİNDİSTAN: 164 ADET

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

PAKİSTAN: 165 ADET

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

İNGİLTERE: 225 ADET

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

FRANSA: 290 ADET

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

ÇİN: 410 ADET

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

ABD: 5 BİN 244 ADET

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

RUSYA: 5 BİN 899 ADET

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ!

ABD merkezli Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Liste hazırlanırken, 60 binden fazla faktör dikkate alındı. Türkiye'nin sıralaması ise geçen seneye göre 3 basamak birden yükseldi. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi!

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2024 LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

99-LETONYA

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

97-ZAMBİYA

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

96-Uruguay

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

95-HONDURAS

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

94-İRLANDA

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

93-ÇAD

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

92-MOZAMBİK

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

91-SLOVENYA

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

90-ARNAVUTLUK

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

89-KENYA

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

88-LİTVANYA

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

87- ESTONYA