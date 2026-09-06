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En çok nükleer başlığa sahip ülkeler listesi 2026 belli oldu: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

Küresel askeri dengelerde son durum! 2026 yılı verilerine göre ülkelerin elindeki nükleer savaş başlığı sayıları belli oldu. Hangi ülkenin ne kadar nükleer gücü var, zirvede kim oturuyor? İşte dünya genelindeki nükleer silah envanteri...

Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 10:03