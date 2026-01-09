Trend Galeri Trend Yaşam En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2026: En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkarılacağı, kök aylığı taban emekli ücretinin altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli aylığına dair yeni rakamın, yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazanması bekleniyor. Aynı zamanda, en düşük maaşta artışı öngören düzenlemeyi kapsayan kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağı tarih de belli oldu. Yapılacak düzenleme, kök maaşı 16 bin 881 liranın altında olan emeklileri kapsayacak. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, artış oranı yüzde kaç olarak belirlenecek?

Giriş Tarihi: 09.01.2026 06:55