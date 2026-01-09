Trend Galeri Trend Yaşam En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2026: En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkarılacağı, kök aylığı taban emekli ücretinin altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli aylığına dair yeni rakamın, yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazanması bekleniyor. Aynı zamanda, en düşük maaşta artışı öngören düzenlemeyi kapsayan kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağı tarih de belli oldu. Yapılacak düzenleme, kök maaşı 16 bin 881 liranın altında olan emeklileri kapsayacak. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, artış oranı yüzde kaç olarak belirlenecek?

Giriş Tarihi: 09.01.2026 06:55
En düşük emekli maaşlarına yapılması beklenen olası zam konusu yeniden tartışma konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunularak yasalaşacağını açıkladı. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, rakam kaç TL'ye yükselecek?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca kişinin maaş artışını belirleyecek toplam enflasyon ve enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

Piyasada yıllık enflasyonun yüzde 30 ila 33 arasında gerçekleşmesi bekleniyordu; açıklanan oran ise yüzde 30,89 oldu

  • 6 aylık toplam enflasyon: %12,19
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam oranı: %18,60
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşlarına yapılacak artışta 6 aylık enflasyon verileri esas alındı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ MECLİS GÜNDEMİNDE

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, yarın AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak.

En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.

MECLİS'TEN GEÇMESİ HALİNDE YASALAŞACAK

En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme gerekiyor. Artış oranının belirlenmesinde etki analizleri ve bütçe karşılığı da incelenecek.

Ardından işverene ücret desteğinin de olduğu torba kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifin 14-15 maddeden oluşması bekleniyor.

Teklif Meclis'te kabul edildikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek.

BAKAN IŞIKHAN: AYLIKLAR FARKLI ORANLARDA ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına dair güncel başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 16 milyon 816 bin emeklinin, enflasyondan kaynaklanan farktan yararlanacağını ifade eden Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarını farklı, Emekli Sandığı mensuplarının ise farklı oranlarda alacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak AK Parti TBMM Grubu'nun bir çalışma yürüttüğünü hatırlatan Bakan Işıkhan, toplantıların ardından resmi bir açıklamanın yapılacağını söyledi. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ise Meclis tarafından yasalaştırılacağını ve sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

CEVDET YILMAZ: NİHAİ KARAR MECLİSİMİZİNDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin yaptığı açıklamada, bu artışların sosyal destek niteliği taşıdığını ve yasal düzenleme gerektirdiğini belirtti. Cevdet Yılmaz, "Bunun kararını vermek için etki değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. 17 milyon emeklimiz var ve bu düzenleme büyük bir kesimi ilgilendiriyor. İmkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar Meclisimizindir" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor.

Daha önceki yıllarda da en düşük emekli maaşına yapılan zam SGK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılan zam kadar olmuştu.

