EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkarıldığı, kök aylığı taban emekli ücretinin altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli aylığına dair yeni rakamın, yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazandı. Aynı zamanda, en düşük maaşta artışı öngören düzenlemeyi kapsayan kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağı tarih de belli oldu. Yapılacak düzenleme, kök maaşı 16 bin 881 liranın altında olan emeklileri kapsayacak. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, artış oranı yüzde kaç olarak belirlendi?

Giriş Tarihi: 09.01.2026 23:42