Trend Galeri Trend Yaşam EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkarıldığı, kök aylığı taban emekli ücretinin altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli aylığına dair yeni rakamın, yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazandı. Aynı zamanda, en düşük maaşta artışı öngören düzenlemeyi kapsayan kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağı tarih de belli oldu. Yapılacak düzenleme, kök maaşı 16 bin 881 liranın altında olan emeklileri kapsayacak. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, artış oranı yüzde kaç olarak belirlendi?

Giriş Tarihi: 09.01.2026 23:42
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

En düşük emekli maaşlarında düzenlemeye gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunularak yasalaşacağını açıkladı. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, rakam kaç TL'ye yükseldi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca kişinin maaş artışını belirleyecek toplam enflasyon ve enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

Piyasada yıllık enflasyonun yüzde 30 ila 33 arasında gerçekleşmesi bekleniyordu; açıklanan oran ise yüzde 30,89 oldu

  • 6 aylık toplam enflasyon: %12,19
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam oranı: %18,60
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları kaydetti:

"SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır.

Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar sürecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden alacak.

İşte emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Ocak SSK,Bağ-Kur en düşük emekli aylığı düzenlemesi