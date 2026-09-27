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En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

TasteAtlas'ın güncellediği vejetaryen menü sıralaması, gastronomi tutkunlarının en çok konuştuğu konu haline geldi. Yabancı gurmelerin de tabağından eksik etmediği iki Türk lezzeti listede gövde gösterisi yaptı. Peki, Türkiye'den listeye giren iki lezzet hangisi?

Giriş Tarihi: 27.09.2026 20:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 20:02
En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...
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Mutfak otoritelerinin seçtiği "En İyi Vejetaryen Yemekler" listesinde Türk mutfağı bir kez daha gövde gösterisi yaptı. Yabancı gurmelerden tam not alan ve tabağından eksik etmek istemeyeceğiniz o eşsiz lezzetler açıklandı.

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

35. Setas al ajillo, İspanya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

34. Ful medames, Mısır

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

33. Kabak mücveri, Türkiye

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

32. Patatas bravas, İspanya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

31. Fattoush, Lübnan

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

30. Wali wa kukaanga, Kenya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

29. Sabich, İsrail

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

28. Mujaddara, Irak

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

27. Bruschetta al pomodoro, İtalya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

26. Vada pav, Hindistan

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

25. Futomaki, Japonya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

24. Misal, Hindistan

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

23. Caponata, İtalya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

22.Bruschetta alla caprese, İtalya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

21. Tagliatelle ai funghi, İtalya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

20. Misir wat, Etiyopya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

19. Pav bhaji, Hindistan

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

18. Domates çorbası, Türkiye

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

17. Pitaroudia, Yunanistan

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

16. Pasta con pomodorini e basilico, İtalya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

15. Hummus, Lübnan

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

14. Zeytoon parvardeh, İran

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

13. Tempeh mendoan, Endonezya

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

12. Badrijani, Gürcistan