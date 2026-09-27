Trend Galeri Trend Yaşam En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

En iyi 35 vejetaryen yemeği belli oldu! Listeye damga vuran iki Türk lezzeti Dünyanın gözünde...

TasteAtlas'ın güncellediği vejetaryen menü sıralaması, gastronomi tutkunlarının en çok konuştuğu konu haline geldi. Yabancı gurmelerin de tabağından eksik etmediği iki Türk lezzeti listede gövde gösterisi yaptı. Peki, Türkiye'den listeye giren iki lezzet hangisi?

Giriş Tarihi: 27.09.2026 20:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 20:02