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En kolay sevdiklerimizi kırıyoruz! 'Yabancılara gösterdiğimiz sabrı sevdiklerimizden neden esirgiyoruz?'
En kolay sevdiklerimizi kırıyoruz! "Yabancılara gösterdiğimiz sabrı sevdiklerimizden neden esirgiyoruz?"
Gün içinde tanımadığımız insanlara karşı sabırlı ve anlayışlı davranırken, en küçük öfkemizi bazen en sevdiklerimizden çıkarıyoruz. İş hayatının stresi, günlük yorgunluklar ve karşılanmayan beklentiler, ailemizle ve sevdiklerimizle aramızda kırgınlıklara yol açabiliyor. Oysa en çok değer verdiğimiz insanlar, en fazla sabrı ve anlayışı da hak ediyor
Giriş Tarihi: 08.11.2026 08:39