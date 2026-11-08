En kolay sevdiklerimizi kırıyoruz! "Yabancılara gösterdiğimiz sabrı sevdiklerimizden neden esirgiyoruz?"

Misafire sunduğumuz güzel sözleri, evimizin içindekilerden esirgeriz. Oysa insanın asıl nezaketi, misafir gittikten sonra da devam edebilmelidir. Bir başka mesele de beklentilerimizdir. Sevdiğimiz insanlardan bizi çok iyi anlamalarını bekleriz. Söylemeden bilmelerini, anlatmadan hissetmelerini, yorulduğumuzda fark etmelerini isteriz. Beklentimiz karşılanmadığında ise hayal kırıklığı yaşarız. Bazen "Beni gerçekten sevseydi anlardı" deriz. Oysa sevmek, karşımızdaki insanın zihnimizi okuyabilmesi değildir. Sevgi ne kadar derin olursa olsun, insanın anlaşılmak için bazen konuşmaya, dinlenmek için de karşısındakine alan açmaya ihtiyacı vardır. Psikolojide duygu düzenleme dediğimiz beceri tam da burada önem kazanır. Öfkelendiğimizde hemen tepki vermek yerine duygumuzun kaynağını fark edebilmek, kırıcı bir cümle kurmadan önce durabilmek ve neye ihtiyacımız olduğunu anlatabilmek öğrenilebilir becerilerdir. Bazen bir tartışmanın ortasında söylenebilecek en olgun söz, "Şu anda çok yorgunum, seni kırmak istemiyorum, biraz sakinleşip konuşalım" cümlesidir. Tasavvufta nefis terbiyesi denildiğinde de yalnızca büyük arzulardan vazgeçmek anlaşılmamalıdır. Bazen insanın nefsini terbiye etmesi, haklı olduğunu düşündüğü bir anda sesini yükseltmemesidir. Bazen son sözü söylemekten vazgeçmesi, bazen özür dilemeyi bilmesi, bazen de kendi öfkesinin sorumluluğunu başkasına yüklememesidir. Sabır, her şeye sessizce katlanmak değildir; duygularımızın bizi yönetmesine izin vermeden davranışlarımızı seçebilmektir. Elbette her ilişkide anlaşmazlıklar olur. Birbirini çok seven iki insan da tartışabilir, yorulabilir, zaman zaman birbirini yanlış anlayabilir. Sağlıklı bir ilişkinin ölçüsü hiç tartışmamak değildir. Önemli olan, tartışırken karşımızdaki insanın onurunu koruyabilmek ve kırdığımızda bunu onarmak için sorumluluk alabilmektir.