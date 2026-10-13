Trend Galeri Trend Yaşam En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

Kimileri dünyaya sanki doğuştan şanslı bir yıldızın altında gözlerini açar, attığı her adımda fırsatlar ayağına gelir; kimileri ise bu durumun tam tersini yaşar. Astroloji uzmanları burçların doğuştan şans oranlarını açıkladı. İşte doğuştan en şanslı ve en şanssız burçların sıralaması...

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 10:43
En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

Astroloji tutkunları, doğuştan şanslı burçlar listesini merakla araştırıyor. Zodyak kuşağındaki 12 burcun karakter özellikleri, fırsatları yakalama becerileri ve hayattaki krizleri fırsata çevirme yetenekleri hesaplanarak oluşturulan şans haritası; oldukça şaşırtıcı detaylar içeriyor.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

12. OĞLAK BURCU

22 Aralık - 19 Ocak doğumlu, disiplin abidesi Oğlaklar listenin sonunda yer alıyor. Ancak bu sonuç oğlakları hiç üzmüyor; çünkü onlar şansa değil, alın terine ve sarsılmaz çalışma azmine inanıyor.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

11. AKREP BURCU

23 Ekim - 21 Kasım doğumlu, tutkulu Akrepler ise şansı beklemek yerine istediklerini söke söke almayı tercih ediyor. Güçlü sezgileri, şansın eksikliğini hissettirmiyor.

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En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

10. BAŞAK BURCU

23 Ağustos - 22 Eylül doğumlu, planlı ve kontrolcü Başaklar şansa bırakılacak hiçbir şey bırakmıyor. Onlar için başarının tek sırrı, mükemmel hazırlanmış bir yapılacaklar listesi.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

9. YENGEÇ BURCU

21 Haziran - 22 Temmuz doğumlu, temkinli ve yuvasına düşkün Yengeçler alt sıralarda. Onlar için en büyük şans, güvendikleri sevdikleriyle bir arada olmak.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

8. BOĞA BURCU

20 Nisan - 20 Mayıs doğumlu, sabırlı ve kararlı Boğalar yarı yolun altında kalsa da onların şansa zaten pek ihtiyacı yok. Azimleriyle hedeflerine adım adım ulaşıyorlar.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

7. YAY BURCU

22 Kasım - 21 Aralık doğumlu olan maceraperest Yaylar için şans yarı yarıya bir ihtimal. Ancak özgürlüğüne düşkün yaylar bunu pek de dert etmiyor; şansı yolda karşılaşılan tatlı bir sürpriz olarak görüyorlar.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

6. KOVA BURCU

20 Ocak - 18 Şubat doğumlu Kovalar, şanslı tarafın son temsilcisi. Herkesin baktığı yöne değil, kimsenin aklına gelmeyen noktalara odaklanan kovalar, sıra dışı fikirleriyle şansı kendileri icat ediyor.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

5. İKİZLER BURCU

21 Mayıs - 20 Haziran arasında doğan ve İkizler burcuna sahip olanlar, meraklı ve iletişimci yapılarıyla ilk beşte yer buluyor. Bir sohbetin ortasında veya sıradan bir ortamda bile yeni bir kapı aralamayı başaran ikizler, çok yönlülüğü sayesinde şansı farklı kulvarlarda yakalıyor.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

4. ASLAN BURCU

23 Temmuz - 22 Ağustos doğumlu Aslanlar dördüncü sırada. Kendine güveni yüksek olan aslanlar şansı pasif bir şekilde beklemek yerine, ışıkları üzerine çekerek fırsatları adeta bir mıknatıs gibi kendilerine bileyerek yaratıyor.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

3. TERAZİ BURCU

23 Eylül - 22 Ekim arasında doğan Teraziler, listenin ilk üçünü tamamlıyor. Uyumlu, zarif ve sosyal çevresinde usta olan teraziler için şans çoğu zaman kurdukları güçlü ilişkiler sayesinde geliyor. Doğru insanla karşılaşmak onlar için adeta adrese teslim bir piyango olabiliyor.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

2. BALIK BURCU

19 Şubat - 20 Mart doğumlu olan Balık burçları, zirvenin hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Sezgileri inanılmaz derecede güçlü olan balıklar, şansın kapıyı çalacağı anı adeta içgüdüsel olarak hissediyor. Onların en büyük şansı, doğru zamanda doğru yerde olmayı doğuştan bilmeleri.

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

1. KOÇ BURCU

21 Mart - 19 Nisan arasında doğan Koç burcuna sahip olanlar, sıralamanın tartışmasız lideri oldu. Analize göre Koçların doğuştan şanslı olma ihtimali neredeyse kesin gözüyle bakılacak kadar yüksek. Atılgan, cesur ve fırsatı gördüğü an tereddüt etmeden harekete geçen koçlar için hayat her zaman yeni kapılar açıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör