Trend Galeri Trend Yaşam En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

En şanslı ve şansız burçlar sıralandı... Astrologlara göre zirvedeki burç hayata 1-0 önde başlıyor!

Kimileri dünyaya sanki doğuştan şanslı bir yıldızın altında gözlerini açar, attığı her adımda fırsatlar ayağına gelir; kimileri ise bu durumun tam tersini yaşar. Astroloji uzmanları burçların doğuştan şans oranlarını açıkladı. İşte doğuştan en şanslı ve en şanssız burçların sıralaması...

Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 10:43