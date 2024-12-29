Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...

BAKIMA İHTİYAÇ DUYMUYORLARDI

Sirk sektöründe geçirdikleri otuz yılın ardından 39 yaşında emekli olan ikizler, bir ev sahibi oldu ve 20 yıl boyunca bağımsız olarak yaşadılar. Hatta tıraş olmak (birbirlerini tıraş ediyorlardı) ve kendi çamaşırlarını yıkamak gibi ev işlerini birbirlerinin yanında nasıl yapacaklarını bile öğrendiler.