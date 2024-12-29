Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...

Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...

Yapışık ikizleri düşündüğünüzde, aklınıza ilk gelen şey genellikle onların ayrılma olasılığıdır. Yapışık ikizlerin farklı tipleri olduğu gibi, iki kişinin ameliyatla ayrı bedenlere sahip olma olasılıkları da farklıdır.

Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:04
Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...

Örneğin, Abby ve Brittany Hensel disefalus yapışık ikizlerdir, yani belden aşağısı aynı organlara sahiptir, bu nedenle ameliyat olma olasılıkları düşüktür.

Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...

DÜNYANIN EN UZUN YAŞAYAN YAPIŞIK İKİZLERİ

Dünyanın en eski yapışık ikizleri Ronnie ve Donnie Galyon'du; onlar da benzer şekilde yapışıktı. Buna karşı çoğu kişinin tahmin ettiğinden daha uzun yaşadılar.

Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...

2020 yılında 68 yaşında hayatını kaybeden ikili, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...

Ronnie ve Donnie'nin her biri kendi kalpleri, mideleri, karaciğerleri, akciğerleri, böbrekleri, kolları ve bacaklarıyla doğdu. Ancak, belden aşağıları ortaktı.

Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...

BAKIMA İHTİYAÇ DUYMUYORLARDI

Sirk sektöründe geçirdikleri otuz yılın ardından 39 yaşında emekli olan ikizler, bir ev sahibi oldu ve 20 yıl boyunca bağımsız olarak yaşadılar. Hatta tıraş olmak (birbirlerini tıraş ediyorlardı) ve kendi çamaşırlarını yıkamak gibi ev işlerini birbirlerinin yanında nasıl yapacaklarını bile öğrendiler.

SON DAKİKA SON DAKİKA