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Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...
Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri! Ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda öyle bir cevap verdiler ki...
Yapışık ikizleri düşündüğünüzde, aklınıza ilk gelen şey genellikle onların ayrılma olasılığıdır. Yapışık ikizlerin farklı tipleri olduğu gibi, iki kişinin ameliyatla ayrı bedenlere sahip olma olasılıkları da farklıdır.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:04