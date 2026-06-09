Trend Galeri Trend Yaşam Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye'nin yeri!

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye'nin yeri!

'Dünyanın en uzun yaşayan insanları hangi ülkelerde?' Yapılan araştırmalar insan ömrünün en uzun olduğu ülkeleri ve ortalama yaşam sürelerini gözler önüne serdi. Peki Türkiye listede hangi sırada? İşte merak edilen tablo!

Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 12:21