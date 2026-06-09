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Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye'nin yeri!

'Dünyanın en uzun yaşayan insanları hangi ülkelerde?' Yapılan araştırmalar insan ömrünün en uzun olduğu ülkeleri ve ortalama yaşam sürelerini gözler önüne serdi. Peki Türkiye listede hangi sırada? İşte merak edilen tablo!

Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 12:21
Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler listesi belli oldu. Yapılan son araştırmaya göre bazı ülkelerde insanlar 85 yaşın üzerine çıkıyor. Peki daha uzun bir ömür hangi ülkelerde yaşanıyor? İşte yeni listede Türkiye'nin yeri!

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

80) NİJERYA

Yaşam beklentisi: 61.2

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

79) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
Yaşam beklentisi: 61.9

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Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

78) MOZAMBİK

Yaşam beklentisi: 63.5

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

77) BURUNDİ

Yaşam beklentisi: 63.7

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

75) MADAGASKAR

Yaşam beklentisi: 63.7

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

74) GİNE-BİSSAU

Yaşam beklentisi: 64.0

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

73) ANGOLA

Yaşam beklentisi: 64.6

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

72) HAİTİ

Yaşam beklentisi: 65.0

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

71) AFGANİSTAN

Yaşam beklentisi: 66.0

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

70) GÜNEY AFRİKA

Yaşam beklentisi: 66.2

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

69) ZAMBİYA

Yaşam beklentisi: 66.3

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

68) PAKİSTAN
Yaşam beklentisi: 67.7

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

67) UGANDA

Yaşam beklentisi: 68.2

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

66) FİLİPİNLER

Yaşam beklentisi: 70.7

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

65) KAMBOÇYA

Yaşam beklentisi: 70.7

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

64) ENDONEZYA

Yaşam beklentisi: 71.1

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

63) MISIR

Yaşam beklentisi: 71.6

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

62) HİNDİSTAN

Yaşam beklentisi: 72.0

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

61) DOMİNİK CUMHURİYETİ

Yaşam beklentisi: 73.8

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

60) RUSYA

Yaşam beklentisi: 73.8

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

59) UKRAYNA

Yaşam beklentisi: 74.0

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

58) BANGLADEŞ

Yaşam beklentisi: 74.7

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

57) VİETNAM

Yaşam beklentisi: 74.7

Dünyada en uzun yaşam süresi hangi ülkede? En uzun yaşayan ülkeler listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri!

56) MEKSİKA

Yaşam beklentisi: 75.1