40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

VATANDAŞLAR MEMNUN: "HEM YAKIN HEM DE BUZ GİBİ"

Aşırı sıcaklar karşısında bunaldıklarını ve bu yöntemin kendileri için en ideal çözüm olduğunu belirten Üzümlü sakinleri, serinleme alanından oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Şehir dışına veya uzak tatil beldelerine gitme imkanı bulamayanlar için Dereboğazı'nın harika bir alternatif sunduğunu vurgulayan vatandaşlar, dağlardan gelen suyun ferahlatıcı etkisinin hiçbir yapay havuzla kıyaslanamayacağını dile getiriyor.

Üzümlü'de vatandaşların kendi emeğiyle hayata geçirdiği bu doğal havuz, yaz dönemi boyunca Erzincan'ın en dikkat çeken, en çok konuşulan ve en ferahlatıcı serinleme noktalarından biri olarak hizmet vermeye devam edeceğe benziyor.