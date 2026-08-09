Trend Galeri Trend Yaşam 40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde etkisini her geçen gün artıran kavurucu yaz sıcakları, vatandaşları serinlemek adına yerel ve pratik çözümler üretmeye yöneltiyor. Erzincan'ın şirin ilçesi Üzümlü'de aşırı sıcaklar nedeniyle günlük yaşam adeta felç olma noktasına gelirken, çareyi doğanın kucağında bulan ilçe sakinleri mühendislik becerilerini aratmayacak bir yöntem geliştirdi. İlçe merkezine yalnızca 1 kilometre mesafede bulunan Dereboğazı mevkiine akın eden vatandaşlar, dağlardan gelen buz gibi suyun akışını keserek ilçeye kazandırdıkları doğal havuzla gündeme damga vurdu.

Giriş Tarihi: 09.08.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 10:27
40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

Erzincan'da yaz sıcaklarının termometrelerde 40 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için sıra dışı ve yaratıcı bir yönteme başvurdu. Üzümlü ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, dağların arasından süzülen derenin önünü keserek adeta doğal bir tatil havuzu oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler Akdeniz ve Ege'deki tatil beldelerini aratmazken, yerli halkın kendi imkanlarıyla kurdukları bu alan ziyaretçi akınına uğradı.

40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERDİ

Yaz mevsiminin en kavurucu günlerinin yaşandığı Erzincan genelinde, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmak oldukça güçleşti. Sıcaklık dalgasının en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Üzümlü ilçesinde, evlerinde durmakta zorlanan ve klimalı ortamlardan ziyade açık havayı tercih eden vatandaşlar çareyi doğada aradı.

40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

İMDADA DERE SUYU KOŞTU

İlçe merkezine son derece yakın bir konumda yer alan ve coğrafi yapısı itibarıyla dağların arasında serin bir mikroklipma sunan Dereboğazı mevkii, sıcaktan bunalan vatandaşların ilk adresi oldu. Ancak alanın sadece manzarasından yararlanmakla yetinmeyen ilçe sakinleri, serinlemeyi bir adım öteye taşıyacak fikri hayata geçirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

DERENİN ÖNÜNÜ SETLERLE KESTİLER

Dereboğazı mevkiinden akan soğuk suyun potansiyelini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, suyun aktığı yatak üzerinde kolektif bir çalışmaya imza attı. Derenin belirli bir noktasına taş, toprak ve doğal malzemelerle set çeken ilçe sakinleri, suyun akışını yavaşlatarak derinliği yüzmeye elverişli bir birikinti alanı oluşturdu.

40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

DOĞAL TATİL HAVUZU OLUŞTU

Kısa sürede suyun birikmesiyle birlikte ortaya adeta doğayla iç içe, yapay müdahalelerden uzak bir yüzme havuzu çıktı. İlçe halkının kendi imkanlarıyla imal ettiği bu doğal havuz, kısa sürede sıcak havadan bunalan her yaştan insanın birinci tercihi haline geldi.

40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

TATİL BELDELERİNİ ARATMIYOR!

Oluşturulan havuzun tamamlanmasıyla birlikte bölgede adeta bayram havası yaşanmaya başladı. Ege ve Akdeniz sahillerindeki popüler tatil merkezlerini aratmayan sahnelerin yaşandığı Dereboğazı'nda, günün en sıcak saatlerinde tam anlamıyla ziyaretçi akını yaşanıyor.

40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

ÇOCUKLAR, GENÇLER VE AİLELER BİR ARADA

Çocukların neşeyle suya atladığı, gençlerin yüzerek serinlediği ve ailelerin dere kenarındaki gölgelik alanlarda piknik yaparak vakit geçirdiği bölge, renkli ve hareketli görüntülere sahne oluyor. Yalnızca bireysel olarak gelenler değil, kalabalık aile grupları da gün boyu suyun ve doğanın tadını çıkararak kavurucu sıcakların etkisini hafifletiyor.

40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

ÇEVRE YERLEŞİMLERDEN DE YOĞUN İLGİ

Erzincan vatandaşlarının dere yatağında oluşturduğu bu serinleme alanı, kısa sürede sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılarak ününü ilçe sınırlarının dışına taşıdı. Dereboğazı mevkiindeki doğal havuz, artık yalnızca Üzümlü ilçe merkezinden değil, çevredeki köy ve beldelerden gelen vatandaşları da ağırlıyor.

40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…

VATANDAŞLAR MEMNUN: "HEM YAKIN HEM DE BUZ GİBİ"

Aşırı sıcaklar karşısında bunaldıklarını ve bu yöntemin kendileri için en ideal çözüm olduğunu belirten Üzümlü sakinleri, serinleme alanından oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Şehir dışına veya uzak tatil beldelerine gitme imkanı bulamayanlar için Dereboğazı'nın harika bir alternatif sunduğunu vurgulayan vatandaşlar, dağlardan gelen suyun ferahlatıcı etkisinin hiçbir yapay havuzla kıyaslanamayacağını dile getiriyor.

Üzümlü'de vatandaşların kendi emeğiyle hayata geçirdiği bu doğal havuz, yaz dönemi boyunca Erzincan'ın en dikkat çeken, en çok konuşulan ve en ferahlatıcı serinleme noktalarından biri olarak hizmet vermeye devam edeceğe benziyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör