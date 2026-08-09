Trend
Galeri
Trend Yaşam
40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…
40 derece sıcaklık bunalttı, çareyi orada buldular! Dereyi kesip öyle bir şey yaptılar ki…
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde etkisini her geçen gün artıran kavurucu yaz sıcakları, vatandaşları serinlemek adına yerel ve pratik çözümler üretmeye yöneltiyor. Erzincan'ın şirin ilçesi Üzümlü'de aşırı sıcaklar nedeniyle günlük yaşam adeta felç olma noktasına gelirken, çareyi doğanın kucağında bulan ilçe sakinleri mühendislik becerilerini aratmayacak bir yöntem geliştirdi. İlçe merkezine yalnızca 1 kilometre mesafede bulunan Dereboğazı mevkiine akın eden vatandaşlar, dağlardan gelen buz gibi suyun akışını keserek ilçeye kazandırdıkları doğal havuzla gündeme damga vurdu.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 10:27