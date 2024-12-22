Trend Galeri Trend Yaşam ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre kar yağışlarının yarın da yoğun şekilde görüleceği belirtildi. Muş, Erzurum ve Bingöl'de yaşayan vatandaşlar '23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Bingöl ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi, eğitim ve öğretime ara verildi mi, son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan gözler Valiliklerden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl'de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?