Trend Galeri Trend Yaşam ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre kar yağışlarının yarın da yoğun şekilde görüleceği belirtildi. Muş, Erzurum ve Bingöl'de yaşayan vatandaşlar '23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Bingöl ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi, eğitim ve öğretime ara verildi mi, son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan gözler Valiliklerden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl'de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:49
ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Muş, Erzurum ve Bingöl'de yaşayan öğrenciler ve velileri, 'Yarın okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı?' sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin gözler il valiliklerden gelecek olan açıklamalara çevrildi. Öte yandan, kar yağışlarının bu bölgede yarın da etkili olacağı belirtildi.

ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

BUGÜN VE YARIN BÖLGEDE HAVA NASIL?

Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da kar yağışı devam etse de henüz valilikten kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdir de haberimizde olacak.

ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de kar yağışı devam etse de henüz valilikten kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdir de haberimizde olacak.

ERZURUM VE BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Muş, Erzurum ve Bingöl’de yarın eğitime ara verildi mi, son durum ne?

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Muş'ta kar yağışı devam etse de henüz valilikten kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdir de haberimizde olacak.

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