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Erzurum'da toprağın altından hazine çıktı! Kilosu 40 bin liraya satılıyor: Tam 22 ton bulundu
Erzurum'da toprağın altından hazine çıktı! Kilosu 40 bin liraya satılıyor: Tam 22 ton bulundu
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, özel eğitimli köpeklerle yürüttüğü envanter ve planlama çalışmaları kapsamında Erzurum ve Erzincan'da 112 bin hektar araziyi tarayıp, toprağın altında yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı tespit etti.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 14:29