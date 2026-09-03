Erzurum'un "Pala"sı 70 yıldır uzatıyor! 1 metrelik bıyığının sırrını kimseyle paylaşmıyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan ve "Horasanlı Pala" olarak tanınan 70 yıllık berber Hacı Kırmaç, babası ile dedesinden miras kalan bıyık sevdasını 70 yıldır sürdürüyor. Geçmişte 1,5 metreye ulaşan, günümüzde ise 1 metreyi aşan bıyıklarıyla ilçenin simgesi haline gelen Kırmaç, bıyık bakımının özel sırlarını ve yaşını kimseyle paylaşmıyor. Görenlerin büyük ilgi gösterip fotoğraf çektirdiği Erzurumlu "Pala", bıyıklarını yalnızca tek bir şartla, kutsal topraklara hac ibadeti için gitmeye hak kazandığında keseceğini belirtiyor.