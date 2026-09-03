Erzurum'un "Pala"sı 70 yıldır uzatıyor! 1 metrelik bıyığının sırrını kimseyle paylaşmıyor

"NE YAŞIMI TAM SÖYLERİM NE BAKIM İLAÇLARIMI"

Bıyıklarını çok sevdiğini vurgulayan Kırmaç, şunları kaydetti:

"İnsanlar gelir, benimle fotoğraf çektirirler. Bıyıklarımın bakımı çok zor. Çok gizli bakımlar yapıyorum. Sırrını kimseye söylemem, rakiplerim var. Rakiplerimin çoğu vefat etti. Bu kadar uzun kalmasının sırrı var ama söylemiyorum. Ne yaşımı tam söylerim ne bakım ilaçlarımı. Artık bana kolay geliyor ama bakımı çok zor. Bıyıklarıma bakmaya devam edeceğim. 70 senedir berberlik yapıyorum, 70 yıldır bıyıklarımı uzatıyorum. Beni görüp uzatmak isteyenler de oluyor ama çok zor."