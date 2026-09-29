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Esenboğa'da 'uyuşturucu kurye' ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışan kuryelerin başvurduğu yöntemler pes dedirtti. Esenboğa Havalimanı'nda kapsüller halinde yutup midelerinde taşıyarak ve kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalışan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi. SABAH, operasyonların çarpıcı detaylarına ulaştı. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kurye yakalandı. Yapılan kontrollerde yaklaşık 37 kilogram metamfetamin, 200 gram eroin ve 250 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan 22 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:32 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:33
Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik ekipleri, Esenboğa Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcuları uyuşturucu kaçakçılığı yönünden mercek altına aldı.

Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

UYUŞTURUCUYU MİDELERİNDE TAŞIDILAR

Yapılan risk analizleri ve kontroller sırasında şüpheli görülen kişilere yönelik çalışmalarda, Şüphelilerin uyuşturucuyu ülkeye sokmak için başvurduğu akıl almaz yöntemler ortaya çıktı.

Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

SABAH'ın ulaştığı çarpıcı detaylarda, kuryelerin uyuşturucu maddeleri özel paketler halinde yutarak vücutlarında taşıdığı belirlendi.

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Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

Sağlık ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen işlemler sonucunda şüphelilerin vücutlarından çıkarılan paketlerde yüksek miktarda metamfetaminin yanı sıra eroin ve esrar ele geçirildi.

Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

KIYAFETLERE EMDİREREK GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Operasyonların dikkat çeken ayrıntılarından biri ise uyuşturucunun kıyafetlere emdirilerek taşınmaya çalışılması oldu. Bazı şüphelilerin metamfetamini kıyafetlere emdirerek havalimanından geçirmeye çalıştıkları tespit edilirken, kontroller sırasında uyuşturucu maddeye el konuldu.

Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

22 KURYE, YAKLAŞIK 37 KİLO METAMFETAMİN

Başsavcılık talimatıyla yürütülen son iki aylık çalışmalarda Esenboğa Havalimanı üzerinden uyuşturucu maddeyi ülkeye sokmaya çalışan 22 kişi yakalandı.

Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

Şüphelilerin taşıdığı uyuşturucuların toplamında yaklaşık 37 kilogram metamfetamin, 200 gram eroin ve 250 gram esrar ele geçirildi.

Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

Soruşturma kapsamında yakalanan 22 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

Ekiplerin, şüphelilerin yalnızca kuryelik yapıp yapmadıklarını değil, uyuşturucuyu kimden teslim aldıkları, Türkiye'de kime götürecekleri ve organizasyonun diğer bağlantılarının kimler olduğu yönündeki ayrıntıları da araştırdığı öğrenildi.

#TÜRKİYE #SABAH #UYUŞTURUCU