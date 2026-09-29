Esenboğa’da ’uyuşturucu kurye’ ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar

Ekiplerin, şüphelilerin yalnızca kuryelik yapıp yapmadıklarını değil, uyuşturucuyu kimden teslim aldıkları, Türkiye'de kime götürecekleri ve organizasyonun diğer bağlantılarının kimler olduğu yönündeki ayrıntıları da araştırdığı öğrenildi.