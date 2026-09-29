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Esenboğa'da 'uyuşturucu kurye' ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar
Esenboğa'da 'uyuşturucu kurye' ağına darbe! Kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalıştılar
Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışan kuryelerin başvurduğu yöntemler pes dedirtti. Esenboğa Havalimanı'nda kapsüller halinde yutup midelerinde taşıyarak ve kıyafetlere emdirerek ülkeye sokmaya çalışan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi. SABAH, operasyonların çarpıcı detaylarına ulaştı. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kurye yakalandı. Yapılan kontrollerde yaklaşık 37 kilogram metamfetamin, 200 gram eroin ve 250 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan 22 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:33