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Esenler’de vatandaşlar tarafından perişan halde bulundu! Yaşlı adamın kimliği ise şaşırttı
Esenler’de vatandaşlar tarafından perişan halde bulundu! Yaşlı adamın kimliği ise şaşırttı
Esenler'de Rusya vatandaşı Andrei Chertkov'un (76) sokakta yaşadığını görenler, sanal medyada yardım faaliyetleri yürüten Su Kulaçatan'a fotoğraflarını gönderdi. Kulaçatan tarafından bir caddede bulunan Chertkov, hastaneye götürüldü. Akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan Andrei Chertkov'un uzun süre kişisel bakımının yapılmadığı için bacaklarında yanıklar oluştuğu belirlendi. Kulaçatan, evinde misafir ettiği Chertkov'un ülkesine dönebilmesi için yardım istedi. İl Göç İdaresi de çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:21