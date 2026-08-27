Esenler’de vatandaşlar tarafından perişan halde bulundu! Yaşlı adamın kimliği ise şaşırttı

'ÜSTÜ BAŞI ÇOK KÖTÜ BİR HALDEYDİ'

Mahallelinin ihbarı üzerine durumdan haberdar olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Adil Topuz, "Bana bir telefon geldi, 124'üncü Sokak'tan aradılar. 'Burada bir olay var, gelir misin?' diye. Oraya gittim. Bir bağlantı kurmuşlar, Rusça bilen bir vatandaş vasıtasıyla. Fakat hiç konuşmuyordu. Alzheimer olduğunu söylediler. 112'yi aradılar, Rusça bilen doktorla irtibata geçtiler. Konuşturmaya çalıştılar ama konuşmadı. Daha önceden Güngören'de görmüş vatandaşın birisi. Gören vatandaş, 'Devamlı yemek veriyoruz' dedi ona. Orada yaşıyormuş ama 3-4 gündür bizim mahallede gördük. Bir miktar para vardı üzerinde. Büyük bir ihtimalle yardım için verdiler parayı. Bir de bir kâğıtları vardı onun. Bir mektubu vardı üzerinde, biz okuyamadığımız için tam bilmiyoruz. İl Göç İdaresi'nden bir belgesi vardı, geçici olarak herhalde verdiler. Üstü başı çok kötü bir haldeydi. Burada üzerini değiştirdiğimiz zaman kıyafetlerini çöpe attık. Mahallelinin söylemine göre Rus vatandaş 3-4 gün bizim şurada kamelyanın içinde kalmış. Ondan sonra buradan kayboldu. Geceleri geliyormuş genelde. Biz görmediğimiz için vatandaşın şikâyetiyle haberdar olduk durumdan. Sonra vatandaş 124'üncü Sokak'ta görünce bizi çağırdılar" dedi.