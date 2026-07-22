Trend Galeri Trend Yaşam Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…

Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…

İstanbul Esenyurt'ta, meydana gelen esrarengiz ölüm yürekleri burktu. 28 yaşındaki Emirhan Yıldız arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede16'ncı kattan düşerek hayatını kaybederken kavga iddiası kan dondurdu. Yıldız'ın ölümü sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:31
Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düştü.

Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…

EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…

KAVGA İDDİASI KAN DONDURDU

Emirhan Yıldız'ın daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği ve kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü iddia edildi.

Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT