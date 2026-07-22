Trend
Galeri
Trend Yaşam
Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…
Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…
İstanbul Esenyurt'ta, meydana gelen esrarengiz ölüm yürekleri burktu. 28 yaşındaki Emirhan Yıldız arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede16'ncı kattan düşerek hayatını kaybederken kavga iddiası kan dondurdu. Yıldız'ın ölümü sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:31