Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Emirhan Yıldız 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti: Arkadaşlarıyla kavga edip…

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düştü.