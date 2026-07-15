Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu’nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

"ÇAĞRI HEYETİ İSTEMEK VAHİM"

CHP'ye çağrı heyeti istemek, CHP'nin kapanmasını istemek kadar vahim bir şey. Bu arkadaşlar ne yaptıklarının farkında mı? Örneğin İstanbul. İstanbul'da da çağrı heyeti var ama kongre yapılamıyor. Bunu bilmiyorlar mı?