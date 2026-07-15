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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu'nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu'nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!
CHP'de para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla yıllardır tartışılan 38. Olağan Kurultay, parti içerisinde kapanmayan bir yaraya dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem "Sırtımdan hançerlendim" diyerek koltuğunu kaybettiği kurultaya ilişkin eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Mehmet Sevigen, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Sevigen, "Özgür Bey ve ekibi son çırpınışlarını yapıyor gibi gözüküyor. CHP'ye zarar vererek yeni partiye gitmek tarihi bir kötülük." dedi.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:39