Trend Galeri Trend Yaşam Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu'nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu'nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

CHP'de para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla yıllardır tartışılan 38. Olağan Kurultay, parti içerisinde kapanmayan bir yaraya dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem "Sırtımdan hançerlendim" diyerek koltuğunu kaybettiği kurultaya ilişkin eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Mehmet Sevigen, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Sevigen, "Özgür Bey ve ekibi son çırpınışlarını yapıyor gibi gözüküyor. CHP'ye zarar vererek yeni partiye gitmek tarihi bir kötülük." dedi.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:39
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu’nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

SABAH'a konuşan Sevigen, 2005 yılında Baykal-Sarıgül çekişmesine sahne olan ve benzer tartışmalara zemin hazırlayan 13. Olağanüstü Kurultay'a da hatırlatmalar yaparak, CHP'nin zamanla "para fırtınasına" nasıl yenik düştüğünü anlattı. Sevigen'in açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu’nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

"EKREM BEY'İN PARA FIRTINASI..."

Biz CHP'liler, 2023 yılında Ekrem Bey'den gelen para fırtınasına karşı kurultayda kendimizi koruyamadık. Ama devlet bu para fırtınasına karşı dik durdu ve kendisini korudu. Gelinen durumun özeti budur.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu’nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

"KEMAL BEY'İ HANÇERLEDİLER"

Biz 2005'teki meşhur kurultayda rahmetli Deniz Baykal ile birlikte partimizi korumuştuk. O günkü tartışmaları da herkes hatırlıyordur. Baykal'ın arkasında güçlü şekilde durmuştuk. Ama Kemal Bey'i 2023 yılında en yakınındakiler sırtından hançerlediler. Kemal Bey'in CHP'yi koruma gücü elinden alındı. Onu çok yalnız bıraktılar.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu’nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

"CHP'DE AKLA KARA AYRILMALI"

CHP'de akla karanın ayrılması gerekiyor. "Herkes partide bir ve bütün olarak kalmalı" anlayışına karşıyım. Kirliliğe bulaşan, adımızı lekeleyen herkes bu partiden gönderilmeli. Biz bunun için mücadele verdik.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu’nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

"ÇAĞRI HEYETİ İSTEMEK VAHİM"

CHP'ye çağrı heyeti istemek, CHP'nin kapanmasını istemek kadar vahim bir şey. Bu arkadaşlar ne yaptıklarının farkında mı? Örneğin İstanbul. İstanbul'da da çağrı heyeti var ama kongre yapılamıyor. Bunu bilmiyorlar mı?

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu’nun para fırtınasından kendimizi koruyamadık!

"ÖZEL'İN SON ÇIRPINIŞLARI"

Özgür Bey ve ekibi son çırpınışlarını yapıyor gibi gözüküyor. CHP'ye zarar vererek yeni partiye gitmek tarihi bir kötülük. "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek kimse CHP'yi kendi emelleri için malzeme haline getiremez.

#EKREM İMAMOĞLU #KEMAL KILIÇDAROĞLU