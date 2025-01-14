Eski eşini canice öldüren kocaya müebbet hapis!

Gebze 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. ile müştekiler G.D, A.K, A.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Ş.K, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Ş.K, eşinin ikamet ettiği sokaktan servis güzergahı olduğu için zaman zaman geçtiğini kaydetti.