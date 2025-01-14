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Eski eşini canice öldüren kocaya müebbet hapis!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Tülay Dağaşan, eski eşiyle arasında çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybetmişti. Yargılanmasına devam eden cani koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 14.01.2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:33
Eski eşini canice öldüren kocaya müebbet hapis!

Gebze 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. ile müştekiler G.D, A.K, A.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Ş.K, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Ş.K, eşinin ikamet ettiği sokaktan servis güzergahı olduğu için zaman zaman geçtiğini kaydetti.

Eski eşini canice öldüren kocaya müebbet hapis!

Ş.K, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu, çocuklarından başka bir şey için üzüntü duymadığını ifade etti. Sanık avukatı Burak Uluköylü, mütalaada aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin adli kontrol şatıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Eski eşini canice öldüren kocaya müebbet hapis!

Söz verilen bazı müştekiler de sanığın cezalandırılmasını istedi. Katılan G.D. vekili avukatı Semra Yıldız, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Eski eşini canice öldüren kocaya müebbet hapis!

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan avukat Yıldız, kadına karşı işlenen cinayetlerde nitelikli hal uygulanmasının, yasanın bu anlamda değişmesinin Türk yargısı ve hukuku için umut verici gelişme olduğunu söyledi.

Eski eşini canice öldüren kocaya müebbet hapis!

Maktul Tülay Dağaşan'ın annesi Gülbahar Dağaşan ise adalete güvendiğini, verilen cezayla evladının kanının yerde kalmadığını, sanığa verilen cezayla yüreğine biraz da olsa su serpildiğini ifade etti.

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