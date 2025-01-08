Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!

Emre Belözoğlu geçirdiği kaza hakkında şu şekilde konuştu:

"Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.