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Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!

Teknik Direktör ve eski futbolcu Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:15
Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!

Eski Futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!

Belözoğlu'nun olay sonrası ayağından ufak bir operasyon geçirdiğini ve şuan hastanede müşahade altında olduğunu ifade etti.

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!

Emre Belözoğlu geçirdiği kaza hakkında şu şekilde konuştu:

"Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!

Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü.

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!
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