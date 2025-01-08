Eski Futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi. Belözoğlu'nun olay sonrası ayağından ufak bir operasyon geçirdiğini ve şuan hastanede müşahade altında olduğunu ifade etti. Emre Belözoğlu geçirdiği kaza hakkında şu şekilde konuştu: 'Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok gayet iyiyim.' ifadelerini kullandı. Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü.