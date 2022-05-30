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Eski kız arkadaş Beril Varol'u öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın bıraktığı intihar notu ortaya çıktı: Kendi kurallarımla yaşar, kendi kurallarımla ölürüm... İşte ayrıntılar..

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 08:25
Eski kız arkadaş Beril Varol’u öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

SON DAKİKA: ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ! İNTİHAR NOTU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ: KENDİ KURALLARIMLA ÖLÜRÜM

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol ve Ömer Akın (29) dün sabah ölü bulundu.

Eski kız arkadaş Beril Varol’u öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eski kız arkadaş Beril Varol’u öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

Eski kız arkadaş Beril Varol’u öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı.

Eski kız arkadaş Beril Varol’u öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm

Cenazeye Beril Varol'un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti.

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