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Eski kız arkadaş Beril Varol'u öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm
Eski kız arkadaş Beril Varol'u öldürmüştü! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm
İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın bıraktığı intihar notu ortaya çıktı: Kendi kurallarımla yaşar, kendi kurallarımla ölürüm... İşte ayrıntılar..
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:25
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 08:25